Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП.Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.