Всем доброго здоровьячка! Вот нарыла на просторах инета видео с Василем Климчуком. Он рассказывает о секретной постановке НБУ от 6.12.19 о либерализации валютного коридора в период с 27.12.19 по 7.01.20 Может кто что слышал?
Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00. Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП. Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха. Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость. Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.
Первое января Творит Чудеса! Юрий - Вы уже в Истории (правда, уже после Баксика)...
З Новим роком! Здоров'я міцного і всіх благ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Qwerty написав:Я брав в «Тетрісі» ще в грудні 2018 року, тому і ціна була акційною і дуже привабливою в 1900 доларів за квадрат... Я так розумію, ви вже купували після здачі ЖК і після презентації, то там зовсім інші цифри... Здається ціни доходили і до 2700 за квадрат в залежності від поверху і метражу!
Да, после сдачи (сделку провел в октябре) цены выросли существенно. Брал по 2600 и я так понимаю это еще не самое дорогое что бывает. Но в декабре 2018 я не предполагал что тут будет такая политическая ситуация после выборов и танцы с долларом - решил что надежнее в долларе пересидеть.
Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00. Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП. Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха. Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость. Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.
Инсайдеры (Петро, Маркарова, Смолий, и прочая порохнявая обслуга) - вылезут по 22-23. А вот лохов научат.
Lilly написав:Всем доброго здоровьячка! Вот нарыла на просторах инета видео с Василем Климчуком. Он рассказывает о секретной постановке НБУ от 6.12.19 о либерализации валютного коридора в период с 27.12.19 по 7.01.20 Может кто что слышал?
Боже! У нас опять девки появились! Поддержим начинающую.... Плюс сто процентов! Ну точно Новый год!
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Lilly написав:Всем доброго здоровьячка! Вот нарыла на просторах инета видео с Василем Климчуком. Он рассказывает о секретной постановке НБУ от 6.12.19 о либерализации валютного коридора в период с 27.12.19 по 7.01.20 Может кто что слышал?
Боже! У нас опять девки появились! Поддержим начинающую.... Плюс сто процентов!
.... нє, нє, нє, Дарій - це ж інет! Віртуальність! - ми тут без фото в купальнику нікому не віримо/довіряємо! (доказано Трібекою з Київської гілки нерухомості..... - не то мужик, не то жінка)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!