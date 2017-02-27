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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3323332433253326

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем доброго здоровьячка! Вот нарыла на просторах инета видео с Василем Климчуком. Он рассказывает о секретной постановке НБУ от 6.12.19 о либерализации валютного коридора в период с 27.12.19 по 7.01.20 Может кто что слышал?
Lilly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:38

  дарий написав:
  Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.
Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП.
Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.
Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.
Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.


Первое января Творит Чудеса!
Юрий - Вы уже в Истории (правда, уже после Баксика)... :D

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
З Новим роком!
Здоров'я міцного і всіх благ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:51

  change_pm написав:Replay

А что скажете насчет этого ETFа?
http://www.firstrade.com/landing/etfs/e ... Buy%20ETFs

Или может какой другой посоветуете?



https://brokercheck.finra.org/
тут FirstTrade не пробивається
який в нього LEI?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Я брав в «Тетрісі» ще в грудні 2018 року, тому і ціна була акційною і дуже привабливою в 1900 доларів за квадрат... Я так розумію, ви вже купували після здачі ЖК і після презентації, то там зовсім інші цифри... Здається ціни доходили і до 2700 за квадрат в залежності від поверху і метражу!

Да, после сдачи (сделку провел в октябре) цены выросли существенно. Брал по 2600 и я так понимаю это еще не самое дорогое что бывает.
Но в декабре 2018 я не предполагал что тут будет такая политическая ситуация после выборов и танцы с долларом - решил что надежнее в долларе пересидеть.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:05

  Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.
Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП.
Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.
Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.
Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.



Инсайдеры (Петро, Маркарова, Смолий, и прочая порохнявая обслуга) - вылезут по 22-23. А вот лохов научат.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lilly написав:Всем доброго здоровьячка! Вот нарыла на просторах инета видео с Василем Климчуком. Он рассказывает о секретной постановке НБУ от 6.12.19 о либерализации валютного коридора в период с 27.12.19 по 7.01.20 Может кто что слышал?


Боже! У нас опять девки появились!
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Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:13

  greenozon написав:
  change_pm написав:Replay

А что скажете насчет этого ETFа?
http://www.firstrade.com/landing/etfs/e ... Buy%20ETFs

Или может какой другой посоветуете?



https://brokercheck.finra.org/
тут FirstTrade не пробивається
який в нього LEI?

Уважніше із назвою.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:19

... пруфи в студію!)))))

  дарий написав:
  Lilly написав:Всем доброго здоровьячка! Вот нарыла на просторах инета видео с Василем Климчуком. Он рассказывает о секретной постановке НБУ от 6.12.19 о либерализации валютного коридора в период с 27.12.19 по 7.01.20 Может кто что слышал?


Боже! У нас опять девки появились!
Поддержим начинающую....
Плюс сто процентов! :idea:

.... нє, нє, нє, Дарій - це ж інет! Віртуальність!
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(доказано Трібекою з Київської гілки нерухомості..... - не то мужик, не то жінка) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А може, таки правда... :oops:
Ну так хочется Верить! :(
Были ж ведь Хатшепсут и Нефертари.... :|

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/H ... aci/08.php
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:21

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