Replay написав:escobarНынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Нет, нынешняя мировая экономика предполагает рост и рост и рост с резкими коррекциями.
Других вариантов -нет.
По фонде, хорошо отрос хайтек, медицина и пр. и будут расти и дальше, после коррекции.
В ближайшие 10 лет, в мире произойдут глобальные изменения в Мировоззрении.
Роботы в каждый дом, 3D печать человеческих органов, Виртуальная Реальность, смартфон внутри человека, 5G покрытие всей Земли.
Так что, есть куда вкачивать свеженапечатанные доллары, евро, фунты и пр.
Украина, к сожалению, уже не имеет своей хай-тек индустрии, ей усиленно убивали многие годы, особенно в последние.
В Украине, единственный ценный актив -земля.
Людей, рассматривают как "дешевую раб.силу", которая не зная английского языка, не сможет читать работы ведущих учённых мира(без переводчика), общаться на международных конференциях и пр.
Во времена СССР, языком науки в Украине - был русский.
Запретив русский, Украина потеряла русскоязычных профессоров-технарей врачей, но почему-то не ввела английский, чтобы выйти на мировой уровень!
Так что, Вы не переживайте за Америку!
Там очень мощные Финансисты, плюс Законы, они вытянут рынок!
А вот то, гже будет Украина, зависит от тех, кто в Раде сидит, на Банковой... и пока что, какие-то странные у них "движения", хаотичные, без понимания Ответственности!
Лично я, ввёл бы пожизненное "ув`язнення" для депутатов Рады, если за время их "руления", страна не развивает науку и образование, медицину, если не рождается больше детей и дети не становятся умнее, если в стране отрицательное сальдо...
Стали украинцы жить лучше и появлись Перспетивы? Получи много денег, депутат!
Стали украинцы жить хуже, падение производства и пр.? Твой дом Турьма!
Видимо, без таких репрессий - ничего не будет положительного...
идите в ветку политики хватит тут подымать ! не люблю кнопку жалоба привселюдно корю за поднятие языкового вопроса . НЕТ такого вопроса . У нормальных людей такой вопрос не возникает і не з'являється !
Учитесь у Бельгийцев о чем надо думать
если не фейк конечно , то они верные вопросы решают , а не тупарылые вопросы ЯЗЫКА. А языков у них ... и с первого класса учат английский французский немецкий и родной и учат так уже 70 лет подряд и далее. И я больше скажу в Бельгии достаточно принять закон опубликовать его огласить и НЕ надо контролировать его исполнение - самосознания хватит ! А вот у наших индивидуумов которые только и могут что вопрос языка поднимать ....