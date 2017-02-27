Replay написав:

Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.

Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.

Нет, нынешняя мировая экономика предполагает рост и рост и рост с резкими коррекциями.Других вариантов -нет.По фонде, хорошо отрос хайтек, медицина и пр. и будут расти и дальше, после коррекции.В ближайшие 10 лет, в мире произойдут глобальные изменения в Мировоззрении.Роботы в каждый дом, 3D печать человеческих органов, Виртуальная Реальность, смартфон внутри человека, 5G покрытие всей Земли.Так что, есть куда вкачивать свеженапечатанные доллары, евро, фунты и пр.Украина, к сожалению, уже не имеет своей хай-тек индустрии, ей усиленно убивали многие годы, особенно в последние.В Украине, единственный ценный актив -земля.Людей, рассматривают как "дешевую раб.силу", которая не зная английского языка, не сможет читать работы ведущих учённых мира(без переводчика), общаться на международных конференциях и пр.Во времена СССР, языком науки в Украине - был русский.Запретив русский, Украина потеряла русскоязычных профессоров-технарей врачей, ноТак что, Вы не переживайте за Америку!Там очень мощные Финансисты, плюс Законы, они вытянут рынок!А вот то, гже будет Украина, зависит от тех, кто в Раде сидит, на Банковой... и пока что, какие-то странные у них "движения", хаотичные, без понимания Ответственности!Лично я, ввёл бы пожизненное "ув`язнення" для депутатов Рады, если за время их "руления", страна не развивает науку и образование, медицину, если не рождается больше детей и дети не становятся умнее, если в стране отрицательное сальдо...Стали украинцы жить лучше и появлись Перспетивы? Получи много денег, депутат!Стали украинцы жить хуже, падение производства и пр.? Твой дом Турьма!Видимо, без таких репрессий - ничего не будет положительного...