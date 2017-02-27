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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3324332533263327

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:30

  Replay написав:escobar
Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.


Нет, нынешняя мировая экономика предполагает рост и рост и рост с резкими коррекциями.
Других вариантов -нет.
По фонде, хорошо отрос хайтек, медицина и пр. и будут расти и дальше, после коррекции.
В ближайшие 10 лет, в мире произойдут глобальные изменения в Мировоззрении.
Роботы в каждый дом, 3D печать человеческих органов, Виртуальная Реальность, смартфон внутри человека, 5G покрытие всей Земли.
Так что, есть куда вкачивать свеженапечатанные доллары, евро, фунты и пр.

Украина, к сожалению, уже не имеет своей хай-тек индустрии, ей усиленно убивали многие годы, особенно в последние.
В Украине, единственный ценный актив -земля.
Людей, рассматривают как "дешевую раб.силу", которая не зная английского языка, не сможет читать работы ведущих учённых мира(без переводчика), общаться на международных конференциях и пр.
Во времена СССР, языком науки в Украине - был русский.
Запретив русский, Украина потеряла русскоязычных профессоров-технарей врачей, но почему-то не ввела английский, чтобы выйти на мировой уровень!

Так что, Вы не переживайте за Америку!
Там очень мощные Финансисты, плюс Законы, они вытянут рынок!
А вот то, гже будет Украина, зависит от тех, кто в Раде сидит, на Банковой... и пока что, какие-то странные у них "движения", хаотичные, без понимания Ответственности!

Лично я, ввёл бы пожизненное "ув`язнення" для депутатов Рады, если за время их "руления", страна не развивает науку и образование, медицину, если не рождается больше детей и дети не становятся умнее, если в стране отрицательное сальдо...

Стали украинцы жить лучше и появлись Перспетивы? Получи много денег, депутат!
Стали украинцы жить хуже, падение производства и пр.? Твой дом Турьма!
Видимо, без таких репрессий - ничего не будет положительного...

идите в ветку политики хватит тут подымать ! не люблю кнопку жалоба привселюдно корю за поднятие языкового вопроса . НЕТ такого вопроса . У нормальных людей такой вопрос не возникает і не з'являється !
Учитесь у Бельгийцев о чем надо думать
https://vesti.ua/mir/zhitelej-belgii-os ... vedeniyami
если не фейк конечно , то они верные вопросы решают , а не тупарылые вопросы ЯЗЫКА. А языков у них ... и с первого класса учат английский французский немецкий и родной и учат так уже 70 лет подряд и далее. И я больше скажу в Бельгии достаточно принять закон опубликовать его огласить и НЕ надо контролировать его исполнение - самосознания хватит ! А вот у наших индивидуумов которые только и могут что вопрос языка поднимать ....
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Яма завелся...
Где Холява?
По специфике - половина Форума -клиенты! :roll:
Причем, явно не из "бедной семьи".... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:45

  yama написав:Учитесь у Бельгийцев о чем надо думать
https://vesti.ua/mir/zhitelej-belgii-os ... vedeniyami
если не фейк конечно , то они верные вопросы решают , а не тупарылые вопросы ЯЗЫКА.

vesti.ua - просто кладезь информации
А уж тупарылые
Правильно, тупорылые - мокшань ты безграмотная :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мадьяры -то причем? :oops:
Песик не меняется...За шо и Уважуха!
:wink:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%8B%D0%BA

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%8B%D0%BA
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:55

  Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.
Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП.
Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.
Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.
Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.

Интересно, а каким это образом импортозависимой стране "будет хорошо" с низким курсом нацвалюты? Да еще и "всем будет хорошо"... Вы открыли какие-то новые законы экономики?

P.S. Я не "хитромудрый любитель гривневых ОВДП", не "гривнелюбитель", и тем более не "нерезидент".
Sergei
 
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