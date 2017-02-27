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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3326332733283329>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:59

.... коли забанять Долярчика?))))))

  Долярчик написав:... заходьте на мою гілку і там ще мене трохи пообливайте брудом/навішайте звинувачень :mrgreen:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

[/quote
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:02

.... одні - святкують, інші - заробляють)))


В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:05

  Yuri_61 написав:
  Sergei написав:
Интересно, а каким это образом импортозависимой стране "будет хорошо" с низким курсом нацвалюты? Да еще и "всем будет хорошо"... Вы открыли какие-то новые законы экономики?
P.S. Я не "хитромудрый любитель гривневых ОВДП", не "гривнелюбитель", и тем более не "нерезидент".



Уважаемый Сергей!
Спасибо за проявленный к моему сообщению интерес.
Простите, пока не могу дать развёрнутый ответ.
Но если коротко:
1) укрепление гривны приводит к удорожанию стоимости недвижимости в долларах, из за чего продавец не может продать, а покупатель соответственно купить эту недвижимость. Ведь не секрет, что люди у нас сберегают накопления в долларах США. Редко в евро.
2) население перестаёт покупать доллары для заначек. А ведь это связывало "лишнюю" гривну в Украине.
и т.д. (позже раскрою ответ о пользе умеренной девальвации национальной валюты и наооборот, о вреде при укреплении нацвалюты. В инете можете найти на эту тему информацию.

Так каким все же образом "всем будет хорошо"?

P.S.

1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.

2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:14

.... смс...

Информация от В2В!
Поздравляем Вас с Новым годом!
С 30 декабря по 5 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8,5% в неделю.
Периодичность выплат:
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Живите в достатке!
С уважением, В2В!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во у Бакса пруха-то пошла!
Плюс!
Какие, нахрен. девки?!
А то Стовпчики-Столбочки!!!!
Уце Бабло!
Хай фортить! :!: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:31

  Sergei написав:1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.

не всё так просто
сильное укрепление гривны приводит к уменьшению размеров покупательной способности ранее приобретённых человеком долларов США или евро.
2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.

связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны.
Стерелизация "лишней" гривны путём покупки СКВ - это полезная стерилизация гривны, не порождающая прирамиды деплозитов или ОВДП.
Если бы шгривнедепо были 0,5% не более, то это была бы полезная стерилизация "Лишней гривны".
депозиты по16% годовых и ОВДП по 16% - это финансовые пирамиды, ни к чему хорошему не приводящие.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 01 січ, 2020 21:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Нет, я понимаю у нас с пирамидами законы так себе, но этот поток то?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:34

  дарий написав:Во у Бакса пруха-то пошла!
Плюс!
Какие, нахрен. девки?!
А то Стовпчики-Столбочки!!!!
Уце Бабло!
Хай фортить! :!: :wink:

:D
.... розумію, що жартуєте....
- але, якщо серйозно, то я чекаю на їхнє розширення за кордон(до агресора)
- як тільки відкриють перший магазин в москві, то тут і справді можна призадуматись, а чи не ризикнути кількома тисячами...
- а покищо - нема дурних! :mrgreen:
- я зайшов на мінімальну суму(1тис.грн) заради цікавості.... - вже більше 500грн відбив і ВИВІВ НА КАРТКУ за 1 місяць!
- можу скріни, як доказ прикріпити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:По факту, думаю никакой цидулы на деле официально нет

Есть, но автор видео "ошибся" в дате принятия и очень вольно описал содержание. Единственное, в чем оказался точен - дата вступления в силу.
Эта дата позволила повторить титанические усилия автора и найти эту "жутко секретную" постанову.
Вот она: https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_10122019_148
Речь в ней идет о правилах определения официальных курсов валют. Сам текст, как обычно, особо не афишировался (кто работает с текстами, тот найдет), но основное изменение, касающееся публикации курса доллара за 1, а не за 100, и более ранней публикации курса евро, в новостях было.
Основной батхерт вызван тем, что в силу долгих выходных официальные курсы, определенные по результатам торгов 27.12, действуют с 28.12 по 7.01. Это весь информационный повод. Все остальное - эмоции.

Коллеги!
Коль еще не очень поздно, хочу добавить ко всему непонятному, что написал ночью, пожелание добавить чуть критичности при восприятии информации.
Ну где журналист ночью рылся, что это позволило ему найти секретный документ НБУ? На помойке, куда выбросили содержимое шредера?
Сибарит
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