Долярчик написав:... заходьте на мою гілку і там ще мене трохи пообливайте брудом/навішайте звинувачень
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:59
.... коли забанять Долярчика?))))))
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:02
.... одні - святкують, інші - заробляють)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:05
Так каким все же образом "всем будет хорошо"?
P.S.
1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.
2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:14
.... смс...
Информация от В2В!
Поздравляем Вас с Новым годом!
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Раз в месяц - 9 %
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Раз в год - 15%
Живите в достатке!
С уважением, В2В!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Во у Бакса пруха-то пошла!
Плюс!
Какие, нахрен. девки?!
А то Стовпчики-Столбочки!!!!
Уце Бабло!
Хай фортить!
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:31
не всё так просто
сильное укрепление гривны приводит к уменьшению размеров покупательной способности ранее приобретённых человеком долларов США или евро.
связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны.
Стерелизация "лишней" гривны путём покупки СКВ - это полезная стерилизация гривны, не порождающая прирамиды деплозитов или ОВДП.
Если бы шгривнедепо были 0,5% не более, то это была бы полезная стерилизация "Лишней гривны".
депозиты по16% годовых и ОВДП по 16% - это финансовые пирамиды, ни к чему хорошему не приводящие.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 01 січ, 2020 21:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Нет, я понимаю у нас с пирамидами законы так себе, но этот поток то?
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:34
.... розумію, що жартуєте....
- але, якщо серйозно, то я чекаю на їхнє розширення за кордон(до агресора)
- як тільки відкриють перший магазин в москві, то тут і справді можна призадуматись, а чи не ризикнути кількома тисячами...
- а покищо - нема дурних!
- я зайшов на мінімальну суму(1тис.грн) заради цікавості.... - вже більше 500грн відбив і ВИВІВ НА КАРТКУ за 1 місяць!
- можу скріни, як доказ прикріпити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть, но автор видео "ошибся" в дате принятия и очень вольно описал содержание. Единственное, в чем оказался точен - дата вступления в силу.
Эта дата позволила повторить титанические усилия автора и найти эту "жутко секретную" постанову.
Вот она:
Речь в ней идет о правилах определения официальных курсов валют. Сам текст, как обычно, особо не афишировался (кто работает с текстами, тот найдет), но основное изменение, касающееся публикации курса доллара за 1, а не за 100, и более ранней публикации курса евро, в новостях было.
Основной батхерт вызван тем, что в силу долгих выходных официальные курсы, определенные по результатам торгов 27.12, действуют с 28.12 по 7.01. Это весь информационный повод. Все остальное - эмоции.
Коллеги!
Коль еще не очень поздно, хочу добавить ко всему непонятному, что написал ночью, пожелание добавить чуть критичности при восприятии информации.
Ну где журналист ночью рылся, что это позволило ему найти секретный документ НБУ? На помойке, куда выбросили содержимое шредера?
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