Додано: Сер 01 січ, 2020 21:14

Информация от В2В!

Поздравляем Вас с Новым годом!

С 30 декабря по 5 января, включительно, за покупку серебряного сертификата бонус 8,5% в неделю.

Периодичность выплат:

Раз в месяц - 9 %

Раз в три месяца - 10%

Раз в полгода - 12%

Раз в год - 15%

Живите в достатке!

С уважением, В2В!