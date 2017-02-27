Додано: Сер 01 січ, 2020 21:56

1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.

2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.

Мы оцениваем недвигу в долларах потому, что на самом деле, нет доверия к гривне, по причине "опыта прошлых лет" и отсутствия явных перспектив в экономике.Факторов много.Какова вероятность, что "гривна будет держаться стабильно или укрепляться ещё год"?Предположим, сейчас курс 24, а к концу года станет 30-ть?Предположим, что индекс доллара упадёт до 85-ти, при этом!Перекроют ли проценты по депо общие убытки?На самом деле, прогноз на 2020-ть для Украины, очень даже .......Очень хотелось бы услышать Сверху, что и как планируется делать, в том числе и с нацювалютой, обоснованные мнения услышать.Для многих, это Критично.Нам надо планировать год!Жизнь одна и заниматься "садомазо" выживанием, многим -надоело.