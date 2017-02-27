а вихлопу, таке враження, що на всі 100 000
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:38
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:52
Ну а как же хайп и увеличение кол-ва просмотров автора Остальное не важно - подумаешь 6 грудня или 10 грудня, 27 грудня 7 січня - да какая разница
Может у него секретный пароль к серверам нацбанка
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:56
Sergei
Мы оцениваем недвигу в долларах потому, что на самом деле, нет доверия к гривне, по причине "опыта прошлых лет" и отсутствия явных перспектив в экономике.
Факторов много.
Какова вероятность, что "гривна будет держаться стабильно или укрепляться ещё год"?
Предположим, сейчас курс 24, а к концу года станет 30-ть?
Предположим, что индекс доллара упадёт до 85-ти, при этом!
Перекроют ли проценты по депо общие убытки?
На самом деле, прогноз на 2020-ть для Украины, очень даже .......
Очень хотелось бы услышать Сверху, что и как планируется делать, в том числе и с нацювалютой, обоснованные мнения услышать.
Для многих, это Критично.
Нам надо планировать год!
Жизнь одна и заниматься "садомазо" выживанием, многим -надоело.
Востаннє редагувалось Replay в Сер 01 січ, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:56
Слава Богу !
Ну хоть один спец есть !
С нетерпением жду Вашего ответа !
Да ...и секрет не забудьте .
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