Додано: Сер 01 січ, 2020 21:37

Alex2007 написав: По факту, думаю никакой цидулы на деле официально нет По факту, думаю никакой цидулы на деле официально нет

Есть, но автор видео "ошибся" в дате принятия и очень вольно описал содержание. Единственное, в чем оказался точен - дата вступления в силу.Эта дата позволила повторить титанические усилия автора и найти эту "жутко секретную" постанову.Вот она:Речь в ней идет о правилах определения официальных курсов валют. Сам текст, как обычно, особо не афишировался (кто работает с текстами, тот найдет), но основное изменение, касающееся публикации курса доллара за 1, а не за 100, и более ранней публикации курса евро, в новостях было.Основной батхерт вызван тем, что в силу долгих выходных официальные курсы, определенные по результатам торгов 27.12, действуют с 28.12 по 7.01. Это весь информационный повод. Все остальное - эмоции.Коллеги!Коль еще не очень поздно, хочу добавить ко всему непонятному, что написал ночью, пожелание добавить чуть критичности при восприятии информации.Ну где журналист ночью рылся, что это позволило ему найти секретный документ НБУ? На помойке, куда выбросили содержимое шредера?