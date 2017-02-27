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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33263327332833293330>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:По факту, думаю никакой цидулы на деле официально нет

Есть, но автор видео "ошибся" в дате принятия и очень вольно описал содержание. Единственное, в чем оказался точен - дата вступления в силу.
Эта дата позволила повторить титанические усилия автора и найти эту "жутко секретную" постанову.
Вот она: https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_10122019_148
Речь в ней идет о правилах определения официальных курсов валют. Сам текст, как обычно, особо не афишировался (кто работает с текстами, тот найдет), но основное изменение, касающееся публикации курса доллара за 1, а не за 100, и более ранней публикации курса евро, в новостях было.
Основной батхерт вызван тем, что в силу долгих выходных официальные курсы, определенные по результатам торгов 27.12, действуют с 28.12 по 7.01. Это весь информационный повод. Все остальное - эмоции.

Коллеги!
Коль еще не очень поздно, хочу добавить ко всему непонятному, что написал ночью, пожелание добавить чуть критичности при восприятии информации.
Ну где журналист ночью рылся, что это позволило ему найти секретный документ НБУ? На помойке, куда выбросили содержимое шредера?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:38

  Долярчик написав:- я зайшов на мінімальну суму(1тис.грн)


а вихлопу, таке враження, що на всі 100 000 :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:52

  Сибарит написав:Есть, но автор видео "ошибся" в дате принятия и очень вольно описал содержание. Единственное, в чем оказался точен - дата вступления в силу.

Ну а как же хайп и увеличение кол-ва просмотров автора :mrgreen: Остальное не важно - подумаешь 6 грудня или 10 грудня, 27 грудня 7 січня - да какая разница :mrgreen:


  Сибарит написав:Коллеги!
Коль еще не очень поздно, хочу добавить ко всему непонятному, что написал ночью, пожелание добавить чуть критичности при восприятии информации.
Ну где журналист ночью рылся, что это позволило ему найти секретный документ НБУ? На помойке, куда выбросили содержимое шредера?

Может у него секретный пароль к серверам нацбанка :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:56

Sergei
1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.

Мы оцениваем недвигу в долларах потому, что на самом деле, нет доверия к гривне, по причине "опыта прошлых лет" и отсутствия явных перспектив в экономике.
Факторов много.

2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.

Какова вероятность, что "гривна будет держаться стабильно или укрепляться ещё год"?
Предположим, сейчас курс 24, а к концу года станет 30-ть?
Предположим, что индекс доллара упадёт до 85-ти, при этом!
Перекроют ли проценты по депо общие убытки?

На самом деле, прогноз на 2020-ть для Украины, очень даже .......
Очень хотелось бы услышать Сверху, что и как планируется делать, в том числе и с нацювалютой, обоснованные мнения услышать. :roll:

Для многих, это Критично.
Нам надо планировать год!
Жизнь одна и заниматься "садомазо" выживанием, многим -надоело.
Востаннє редагувалось Replay в Сер 01 січ, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:56

  Yuri_61 написав:
  Sergei написав:
Интересно, а каким это образом импортозависимой стране "будет хорошо" с низким курсом нацвалюты? Да еще и "всем будет хорошо"... Вы открыли какие-то новые законы экономики?
P.S. Я не "хитромудрый любитель гривневых ОВДП", не "гривнелюбитель", и тем более не "нерезидент".



Уважаемый Сергей!
Спасибо за проявленный к моему сообщению интерес.
Простите, пока не могу дать развёрнутый ответ.
Но если коротко:
1) укрепление гривны приводит к удорожанию стоимости недвижимости в долларах, из за чего продавец не может продать, а покупатель соответственно купить эту недвижимость. Ведь не секрет, что люди у нас сберегают накопления в долларах США. Редко в евро.
2) население перестаёт покупать доллары для заначек. А ведь это связывало "лишнюю" гривну в Украине.
и т.д. (позже раскрою ответ о пользе умеренной девальвации национальной валюты и наооборот, о вреде при укреплении нацвалюты. В инете можете найти на эту тему информацию.




Слава Богу !
Ну хоть один спец есть !
С нетерпением жду Вашего ответа !
Да ...и секрет не забудьте .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:02

yama

Ямочка, степа креативен как никогда!
Толку мало...
Слушать приятно, ощущаешь Себя умным! :D
Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

слился перед НГ па25 о чём писал, откупиться хочу па23
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тайная вечеря, секретное постановление - что только не придумают, чтобы "на картошку" не ехать.
Игорь
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