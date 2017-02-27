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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3327332833293330>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:11

  Yuri_61 написав:
  Sergei написав:1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.

не всё так просто
сильное укрепление гривны приводит к уменьшению размеров покупательной способности ранее приобретённых человеком долларов США или евро.
2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.

связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны.
Стерелизация "лишней" гривны путём покупки СКВ - это полезная стерилизация гривны, не порождающая прирамиды деплозитов или ОВДП.
Если бы шгривнедепо были 0,5% не более, то это была бы полезная стерилизация "Лишней гривны".
депозиты по16% годовых и ОВДП по 16% - это финансовые пирамиды, ни к чему хорошему не приводящие.


Я Вам поставил плюс !
Как же Вы лихо сюжет завернули !
Гениально.

"связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны"

Я в восторге от Вашего креатива.

РС. Если Вы перестанете проводить экономические консультации , я обижусь на Вас.
Востаннє редагувалось холява в Сер 01 січ, 2020 22:18, всього редагувалось 2 разів.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:12

2) население перестаёт покупать доллары для заначек. А ведь это связывало "лишнюю" гривну в Украине.

Покупают, как только свободные деньги появляются. Просто, их мало, денег свободных, у многих -вообще нет, скидывают "отложенные на смерть", чтобы внуку тортик купить на Новый Год. :(

"Стерилизация гривни", на самом то деле -должна происходить через Кредитование производства, притом лучше - экспортноориентированного, либо Инвестирование в Фондовый Рынок, вообщем, чтобы деньги создавали прибавочную стоимость. :)

Сейчас, гривну не просто "связывают", гривну Откачивают у производителей, у заробитчан, у пенсионеров(налоги, цены на товары, услуги, коммуналку, лекарства). :)
Востаннє редагувалось Replay в Сер 01 січ, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Унуноктий написав:слился перед НГ па25 о чём писал, откупиться хочу па23

\
Слились неплохо!
Откупиться па 23 - не факт.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:28

  дарий написав:
  Унуноктий написав:слился перед НГ па25 о чём писал, откупиться хочу па23

\
Слились неплохо!
Откупиться па 23 - не факт.

думаю уже после 15 января откуплюсь
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Объёмы промышленного производства в УкраинеЗображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:33

  Yuri_61 написав:Объёмы промышленного производства в УкраинеЗображення



Нобелевская ,....не меньше.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:35

  Yuri_61 написав:Объёмы промышленного производства в УкраинеЗображення


Учитывая, что пока что достигнуто минимальное из дон, то видимо есть куда еще падать и промышленности, и курсу, пока "увидят" и "примут меры" :evil: :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:40

  дарий написав:Боже! У нас опять девки появились!

Да мы никуда и не девались))) Сидим себе тихонечко, почитываем с благодарностью чужие аналитические выкладки и покупаем помаленьку.
С наступившим) Всем добра и чтоб кеды не жали)
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:42

  холява написав:Я Вам поставил плюс !
Как же Вы лихо сюжет завернули !
Гениально.

"связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны"

Я в восторге от Вашего креатива.

РС. Если Вы перестанете проводить экономические консультации , я обижусь на Вас.

У принципі Вам, як психологу, має бути зрозуміло, що "гривнева" піраміда посипеться саме на людській психології - боязні "опинитися у відчіпленому вагоні": всі зараз з радістю отримують високі відсотки по ОВДП чи депосертифікатах, при цьому розуміючи, що набір гривневої безготівки не корелюється із зростанням виробництва, тобто не забезпечений товаром. Тому в потрібний момент (до того як це почнуть робити інші) необхідно перевести гривневі активи в більш безпечні. І це буде явно не нерухомість, яка останнім часом стрімко дорожчала в країні, де маємо серйозне зменшення населення, при цьому обсяги будівництва зашкалюють.
Мова йде не тільки про "пересічних інвесторів", які, незважаючи на "життя в кедах", влетять з вірогідністю 99%, а й про "інформованих". Останні, хоч і мають домовленості з "небожителями", які визначають курс, про отримання інфи в потрібний момент, але все таки десь глибоко всередині розуміють, що їх з цієї інфо можуть прокинути і тому почнуть виходити з цього "про всяк випадок" завчасно. Тоді і піде "ланцюгова реакція".
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:12

  дарий написав:yama
Ямочка, степа креативен как никогда!
Толку мало...
Слушать приятно, ощущаешь Себя умным! :D
Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки. :mrgreen:

Юрий_61 всё равно вне конкуренции.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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