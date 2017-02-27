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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 23:21
Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння
God bless you! Ну наконец-то.
Я бы для усвоения урока сразу бы вжарил на недельку. Чисто профилактически.
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curiousobro
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:24
Долярчик написав:
... ок, якщо нормально поясните, ЧОМУ це
Как минимум потому что это никоим образом не относится к валютному рынку.
Не, ну можно конечно "захеджировать" валютные риски и потери прошлого года данным мероприятием, но это на "любителя"
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:30
Yuri_61 написав: Sergei написав:
1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.
не всё так просто
сильное укрепление гривны приводит к уменьшению размеров покупательной способности ранее приобретённых человеком долларов США или евро.
Ну так это само собой разумеется, и не есть ни плохо, ни хорошо. Это просто факт. Только вот цена недвижимости в долларах практически не зависит от курса гривны. Вы же пытаетесь доказать обратное.
Yuri_61 написав: Sergei написав:
2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.
связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны.
Стерелизация "лишней" гривны путём покупки СКВ - это полезная стерилизация гривны, не порождающая прирамиды деплозитов или ОВДП.
Если бы шгривнедепо были 0,5% не более, то это была бы полезная стерилизация "Лишней гривны".
депозиты по16% годовых и ОВДП по 16% - это финансовые пирамиды, ни к чему хорошему не приводящие.
Учитывая среднюю эффективную процентную ставку по гривневым кредитам в пределах 45-50% годовых, 16% годовых по гривневым депозитам - это никакая не пирамида, а вполне себе скромный (учитывая курсовые риски) процент.
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Sergei
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:31
думаю гривне до июля ничего не грозит, можно и на гривнедепо прокатиться
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34
как сказал один извесньій милиардер покупай когда все продают и продавай когда все покупают
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funtic
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Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34
curiousobro написав: Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння
God bless you! Ну наконец-то.Я бы для усвоения урока сразу бы вжарил на недельку
. Чисто профилактически.
.... дякую, ви справжній щирий українець!
- я дуже тішусь, що живу серед такої "доброти"!
п. с.
... і мене вже вжарили на тиждень перед Новим роком..... - але я -" вогнетривкий"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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