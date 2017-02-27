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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3328332933303331>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:21

  Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння

God bless you! Ну наконец-то.
Я бы для усвоения урока сразу бы вжарил на недельку. Чисто профилактически.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:24

  Долярчик написав:... ок, якщо нормально поясните, ЧОМУ це :mrgreen:



Как минимум потому что это никоим образом не относится к валютному рынку.
Не, ну можно конечно "захеджировать" валютные риски и потери прошлого года данным мероприятием, но это на "любителя" :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:30

  Yuri_61 написав:
  Sergei написав:1. Вообще-то изначальная цена недвижимости формируется в долларах, а уже "по мере необходимости" конвертируется в гривну по текущему курсу. Но никак не наоборот.

не всё так просто
сильное укрепление гривны приводит к уменьшению размеров покупательной способности ранее приобретённых человеком долларов США или евро.

Ну так это само собой разумеется, и не есть ни плохо, ни хорошо. Это просто факт. Только вот цена недвижимости в долларах практически не зависит от курса гривны. Вы же пытаетесь доказать обратное.

  Yuri_61 написав:
  Sergei написав:2. Ну так если гривна укрепилась, причем курс держится стабильным продолжительное время, какой тогда смысл покупать доллар, если выгодней вложить "лишнюю" гривну в депо.

связывание "лишней" гривны путём размещения на депо (с нашими то сумасшедшими процентами!) приводит к появлению ещё болшего количества лишней гривны.
Стерелизация "лишней" гривны путём покупки СКВ - это полезная стерилизация гривны, не порождающая прирамиды деплозитов или ОВДП.
Если бы шгривнедепо были 0,5% не более, то это была бы полезная стерилизация "Лишней гривны".
депозиты по16% годовых и ОВДП по 16% - это финансовые пирамиды, ни к чему хорошему не приводящие.

Учитывая среднюю эффективную процентную ставку по гривневым кредитам в пределах 45-50% годовых, 16% годовых по гривневым депозитам - это никакая не пирамида, а вполне себе скромный (учитывая курсовые риски) процент.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

думаю гривне до июля ничего не грозит, можно и на гривнедепо прокатиться
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как сказал один извесньій милиардер покупай когда все продают и продавай когда все покупают
funtic
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 23:34

... а вечори не перестають нас бавити добротою....)))

  curiousobro написав:
  Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння

God bless you! Ну наконец-то.
Я бы для усвоения урока сразу бы вжарил на недельку. Чисто профилактически.

.... дякую, ви справжній щирий українець! :mrgreen:
- я дуже тішусь, що живу серед такої "доброти"! :mrgreen:

п. с.
... і мене вже вжарили на тиждень перед Новим роком..... - але я -" вогнетривкий"! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:02

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:... ок, якщо нормально поясните, ЧОМУ це :mrgreen:



Как минимум потому что это никоим образом не относится к валютному рынку.
Не, ну можно конечно "захеджировать" валютные риски и потери прошлого года данным мероприятием, но это на "любителя" :lol:

- питання було основне - чому це "лайно"?
- і чому Фейслес дав таку оцінку? - він що, експерт по "лайні"?

- і взагалі, чому такі речі - дуже дратують форумчан?
- ніхто ж їх туди не просить і не примушує вкладати свої кошти!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:11

Долярчик

акурт, перелогінся, краще про труреччинку байки стругай :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:13

Долярчик

потому что выглядит очень навязчиво последнее время. Такое впечатление что вы в доляхе за рекламу :mrgreen:
Пока не забанили, лучше "в андеграунде" дайте прогноз хотя бы на 15.01, а лучше до конца года - поделитесь "зеленым" инсайдом :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 02 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:13

  curiousobro написав:
  Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння

God bless you! Ну наконец-то.
Я бы для усвоения урока сразу бы вжарил на недельку. Чисто профилактически.

неделя за повсеместную рекламу этой пирамиды у приймачка уже была, потом еще пару дней.
жаль, нет месячного бана.

зы. Фейслес, спасибо Вам от души. если я где-то увижу посты этого деятеля по указанной теме - отпишусь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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