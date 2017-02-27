Yuri_T
про пирамиду овгз можно, а про Долярчуковскую нельзя. Странно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:29
А что значит минимальное из дон (правильно, кстати, "доньев" )? ИПП не кумулятивный, а в процентах к предыдущему периоду. Если учесть накопительно, то сейчас - максимальное из доньев (т.е. дно днищенское )
PS: НЕ максимальные сейчас ТЕМПЫ падения
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:35
proftpd66
кто-то и донцовой увлекается, но ведь далеко не факт, что это литература
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:45
Хм..А я міркував, що по іншому. Чого ж так?
Чим більше на форумі дурнів, жидів, які скиглять постійно, і всякого ватного лайна, зеленого до речі, тим краще Країною торгувати.
Чи не так пане Модератор?
Додано: Чет 02 січ, 2020 00:51
Ти диви - й тут "жиди" винуваті
Додано: Чет 02 січ, 2020 01:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Yuri_61 - не все конечно, но очень многое правильное пишет, ну да бывают ошибки и неувязки, но у кого их нет.
Ну и излишняя эмоциональность у человека,
ну так поставьте себя на его место, годы собирать на квартиру ,
и тут из-за спекулянтов, делающих бабки на облигациях, сыпется курс валют, паралельными курсами дорожают квадратные метры и самые плохенькие ,и те ,что получше, и цель человека въехать в собственное жилье, или улучшить жилищные условия отодвигается - еще на годы.
Все эти игры с ОВГЗ - это как вприпрыжку нестись по минному полю, без оглядки.
Мины, да их достаточно, и какая рванет первая, и не последует ли за этим цепная реакция взрывов - пока никому неизвестно.
Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда, производство еще не окончено, но как поговаривают - там без вариантов, эти деньги надо будет отдавать.
Это не просто огромные бабки,
это мега-огромные бабки.
Вторая- Приватовско-Суркисовская будет "погрохивать" еще не один год, там хренова туча судов, и также неизвестно как и где может громыхнуть.
Третья- также стопроцентная, на варранты уже подписались,и там взрыв будет просто оглушающий, может и до какого-то ограниченного дефолта дойти,
правда,эта мина с механизмом отложенного замедленного действия.
Четвертая, то о чем пишет тот же Yuri_61 , предоставив нам график по годам,- удручающая картина с промпроизводством, ну я еще добавлю и с некоторыми другими макроэкономическими маркерами, экономика ни фига не выравнивается, более того, норовит сигануть все ниже, вся эта косметика в росте ВВП - это понты не более, ну или статистика - вторая древнейшая - на земле.
Пятое- выводить нас из этого пике собираются приватизацией и землей, но только не превратятся ли эти процессы в фарс на фоне падающей экономики и макроэкономического бардака.
Так что, не надо обижать участника всего лишь из-за его излишней эмоциональности.
Имеем то,что имеем.
Заработать на квадраты - тяжело, поскольку весь реальный навар оседает в карманах конечных бенифициаров кланово-олигархо -монопольной системы.
Человек с трудом накапливает средства , и тут - бах и эти игры в наперсток.
Иначе как игрой в наперсток я эти движения с ОВГЗ - не назову.
Вы только, посмотрите,чисто для примера, на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.
Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.
В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.
А ведь и уровень доходов, и экономики (некоторые крупные города имеют бюджет одной страны) - просто несравнимы.
Тут пару слов я о недвижимости упомянул,
также - просил бы не стирать это сообщение.
Поскольку о недвижимости упомянуто в контексте валютных курсов.
При курсах 22,23, и даже 25 - недвижимость просто устремится в космос, такими темпами и до пузыря недалеко будет, а там и до очередного кризиса рукой подать.
Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .
Так, что не надо строго к Yuri_61 относиться ,лучше давайте его поддержим морально.
Это не стеб, я серьезно.
Я вот также вообще-то супер-флегматичным спокойным и не жадным до денег считаюсь -
но и меня бесят эти "самокаты"
в то время когда на валютном и финансовом рынке творится просто беспредел.
Предлагаю поддержать чела, и простить ему излишнюю эмоциональность, мы же не знаем насколько остро у него жилищная проблема стоит, да и не только у него.
А эти "самокатчики" кроме того,
что безумно повысили стоимость обслуживания долгов,
загнали в грязный подвал планы по доходам,
паралельно экономя жалкие копейки , затормаживая выплаты скромных зарплат многим категориям сограждан,
норовя скинуть экономику в полноценную - уже не только де-факто, но и де-юре - рецессию ( со временем)
так еще и разгоняют своими играми рынок недвижимости,
обещая правда при этом, что каждый по желанию сможет залезть в кредитное рабство.
Да пошли они лесом с их ипотекой - все равно не сделают под 2-3% как в ЕС,
а все остальное - от лукавого,
люди будут горбатится на финансово-промышленные группы, в ущерб себе и своим семьям.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 01:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 січ, 2020 01:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спасибо за уточнение насчет доньев.
Мне думается что так как эффект от падения курса проявляется не сразу, а низкий курс влияет негативно на пром.производство (но не только он), то наверное последствия ноябрьских 24...23 еще отобразится на этой статистике в виде "дна в подарок" (пока там только "отпечатан" летний курс "около 25+").
Плюс еще дожали не всех матрасников и еще не доразместили все ОВГЗ - пока еще инвесторы на это ведутся - будут этим пользоваться. Зачем убивать дойную корову пока она дает молоко. А там кривая еще упадет немного
Додано: Чет 02 січ, 2020 01:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не русского, а российского.
Думаю разница понятна, особенно тем, для кого родной язык - русский, как например для меня.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 02 січ, 2020 01:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем не угодишь и счастливыми не сделает ни курс 22, ни 28.
Приспосабливаться надо к любому и не завидовать, а зарабатывать, если есть такая возможность.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 02 січ, 2020 02:13
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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