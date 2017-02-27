RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3329333033313332>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:27

Yuri_T
про пирамиду овгз можно, а про Долярчуковскую нельзя. Странно :lol:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 22.12.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:29

  Alex2007 написав:
  Yuri_61 написав:Объёмы промышленного производства в УкраинеЗображення


Учитывая, что пока что достигнуто минимальное из дон, то видимо есть куда еще падать и промышленности, и курсу, пока "увидят" и "примут меры" :evil: :?


А что значит минимальное из дон (правильно, кстати, "доньев" :D )? ИПП не кумулятивный, а в процентах к предыдущему периоду. Если учесть накопительно, то сейчас - максимальное из доньев (т.е. дно днищенское :oops: )

PS: НЕ максимальные сейчас ТЕМПЫ падения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 02.05.18
Подякував: 870 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:35

proftpd66
кто-то и донцовой увлекается, но ведь далеко не факт, что это литература
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14313
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 4131 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:45

  Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння


Хм..А я міркував, що по іншому. Чого ж так?
Чим більше на форумі дурнів, жидів, які скиглять постійно, і всякого ватного лайна, зеленого до речі, тим краще Країною торгувати.

Чи не так пане Модератор?
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 00:51

  Перес де Куэльяр написав:
  Faceless написав: Долярчик
Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння


Хм..А я міркував, що по іншому. Чого ж так?
Чим більше на форумі дурнів, жидів, які скиглять постійно, і всякого ватного лайна, зеленого до речі, тим краще Країною торгувати.

Чи не так пане Модератор?


Ти диви - й тут "жиди" винуваті :roll:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 02.05.18
Подякував: 870 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 - не все конечно, но очень многое правильное пишет, ну да бывают ошибки и неувязки, но у кого их нет.

Ну и излишняя эмоциональность у человека,
ну так поставьте себя на его место, годы собирать на квартиру ,
и тут из-за спекулянтов, делающих бабки на облигациях, сыпется курс валют, паралельными курсами дорожают квадратные метры и самые плохенькие ,и те ,что получше, и цель человека въехать в собственное жилье, или улучшить жилищные условия отодвигается - еще на годы.

Все эти игры с ОВГЗ - это как вприпрыжку нестись по минному полю, без оглядки.

Мины, да их достаточно, и какая рванет первая, и не последует ли за этим цепная реакция взрывов - пока никому неизвестно.

Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда, производство еще не окончено, но как поговаривают - там без вариантов, эти деньги надо будет отдавать.

Это не просто огромные бабки,
это мега-огромные бабки. :idea:

Вторая- Приватовско-Суркисовская будет "погрохивать" еще не один год, там хренова туча судов, и также неизвестно как и где может громыхнуть.

Третья- также стопроцентная, на варранты уже подписались,и там взрыв будет просто оглушающий, может и до какого-то ограниченного дефолта дойти,

правда,эта мина с механизмом отложенного замедленного действия.

Четвертая, то о чем пишет тот же Yuri_61 , предоставив нам график по годам,- удручающая картина с промпроизводством, ну я еще добавлю и с некоторыми другими макроэкономическими маркерами, экономика ни фига не выравнивается, более того, норовит сигануть все ниже, вся эта косметика в росте ВВП - это понты не более, ну или статистика - вторая древнейшая - на земле.

Пятое- выводить нас из этого пике собираются приватизацией и землей, но только не превратятся ли эти процессы в фарс на фоне падающей экономики и макроэкономического бардака.

Так что, не надо обижать участника всего лишь из-за его излишней эмоциональности.

Имеем то,что имеем.
Заработать на квадраты - тяжело, поскольку весь реальный навар оседает в карманах конечных бенифициаров кланово-олигархо -монопольной системы.

Человек с трудом накапливает средства , и тут - бах и эти игры в наперсток.

Иначе как игрой в наперсток я эти движения с ОВГЗ - не назову.

Вы только, посмотрите,чисто для примера, на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.
Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.

В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.

А ведь и уровень доходов, и экономики (некоторые крупные города имеют бюджет одной страны) - просто несравнимы.

Тут пару слов я о недвижимости упомянул,

также - просил бы не стирать это сообщение.

Поскольку о недвижимости упомянуто в контексте валютных курсов.

При курсах 22,23, и даже 25 - недвижимость просто устремится в космос, такими темпами и до пузыря недалеко будет, а там и до очередного кризиса рукой подать.

Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .

Так, что не надо строго к Yuri_61 относиться ,лучше давайте его поддержим морально.
Это не стеб, я серьезно.
Я вот также вообще-то супер-флегматичным спокойным и не жадным до денег считаюсь -
но и меня бесят эти "самокаты"
в то время когда на валютном и финансовом рынке творится просто беспредел.

Предлагаю поддержать чела, и простить ему излишнюю эмоциональность, мы же не знаем насколько остро у него жилищная проблема стоит, да и не только у него.

А эти "самокатчики" кроме того,
что безумно повысили стоимость обслуживания долгов,
загнали в грязный подвал планы по доходам,
паралельно экономя жалкие копейки , затормаживая выплаты скромных зарплат многим категориям сограждан,
норовя скинуть экономику в полноценную - уже не только де-факто, но и де-юре - рецессию ( со временем)
так еще и разгоняют своими играми рынок недвижимости,
обещая правда при этом, что каждый по желанию сможет залезть в кредитное рабство.
Да пошли они лесом с их ипотекой - все равно не сделают под 2-3% как в ЕС,
а все остальное - от лукавого,
люди будут горбатится на финансово-промышленные группы, в ущерб себе и своим семьям.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 01:14, всього редагувалось 2 разів.
Автор77
 
Повідомлень: 599
З нами з: 09.11.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
4
6
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А что значит минимальное из дон (правильно, кстати, "доньев" )? ИПП не кумулятивный, а в процентах к предыдущему периоду. Если учесть накопительно, то сейчас - максимальное из доньев (т.е. дно днищенское )

PS: НЕ максимальные сейчас ТЕМПЫ падения


Спасибо за уточнение насчет доньев. :D
Мне думается что так как эффект от падения курса проявляется не сразу, а низкий курс влияет негативно на пром.производство (но не только он), то наверное последствия ноябрьских 24...23 еще отобразится на этой статистике в виде "дна в подарок" (пока там только "отпечатан" летний курс "около 25+").
Плюс еще дожали не всех матрасников и еще не доразместили все ОВГЗ - пока еще инвесторы на это ведутся - будут этим пользоваться. Зачем убивать дойную корову пока она дает молоко. А там кривая еще упадет немного :?
:roll:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 11.10.16
Подякував: 878 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда


Не русского, а российского.
Думаю разница понятна, особенно тем, для кого родной язык - русский, как например для меня.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 23.04.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .


Всем не угодишь и счастливыми не сделает ни курс 22, ни 28.
Приспосабливаться надо к любому и не завидовать, а зарабатывать, если есть такая возможность.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 23.04.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 02:13

С 1 января Болгария будет получать российский природный газ через Турцию, а не через Украину, как раньше. Об этом заявил генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает "Болгарское национальное радио".

Отмечается, что переговоры между "Булгаргазом" и "Газпромэкспортом" были завершены в конце прошлого года. С момента изменения маршрута Болгария, как ожидается, будет экономить в среднем 70 миллионов левов ежегодно от транзитных сборов, а газ может подешеветь на 5%.

https://vesti.ua/mir/bolgariya-nachala-poluchat-rossijskij-gaz-cherez-turtsiyu-a-ne-cherez-ukrainu
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3329333033313332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16482 2028535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 02:04
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6765 1492974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 13:42
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24260)
02.01.2020 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.