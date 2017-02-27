Додано: Чет 02 січ, 2020 01:06

Yuri_61 - не все конечно, но очень многое правильное пишет, ну да бывают ошибки и неувязки, но у кого их нет.Ну и излишняя эмоциональность у человека,ну так поставьте себя на его место, годы собирать на квартиру ,и тут из-за спекулянтов, делающих бабки на облигациях, сыпется курс валют, паралельными курсами дорожают квадратные метры и самые плохенькие ,и те ,что получше, и цель человека въехать в собственное жилье, или улучшить жилищные условия отодвигается - еще на годы.Все эти игры с ОВГЗ - это как вприпрыжку нестись по минному полю, без оглядки.Мины, да их достаточно, и какая рванет первая, и не последует ли за этим цепная реакция взрывов - пока никому неизвестно.Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда, производство еще не окончено, но как поговаривают - там без вариантов, эти деньги надо будет отдавать.Это не просто огромные бабки,это мега-огромные бабки.Вторая- Приватовско-Суркисовская будет "погрохивать" еще не один год, там хренова туча судов, и также неизвестно как и где может громыхнуть.Третья- также стопроцентная, на варранты уже подписались,и там взрыв будет просто оглушающий, может и до какого-то ограниченного дефолта дойти,правда,эта мина с механизмом отложенного замедленного действия.Четвертая, то о чем пишет тот же Yuri_61 , предоставив нам график по годам,- удручающая картина с промпроизводством, ну я еще добавлю и с некоторыми другими макроэкономическими маркерами, экономика ни фига не выравнивается, более того, норовит сигануть все ниже, вся эта косметика в росте ВВП - это понты не более, ну или статистика - вторая древнейшая - на земле.Пятое- выводить нас из этого пике собираются приватизацией и землей, но только не превратятся ли эти процессы в фарс на фоне падающей экономики и макроэкономического бардака.Так что, не надо обижать участника всего лишь из-за его излишней эмоциональности.Имеем то,что имеем.Заработать на квадраты - тяжело, поскольку весь реальный навар оседает в карманах конечных бенифициаров кланово-олигархо -монопольной системы.Человек с трудом накапливает средства , и тут - бах и эти игры в наперсток.Иначе как игрой в наперсток я эти движения с ОВГЗ - не назову.Вы только, посмотрите,чисто для примера, на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.А ведь и уровень доходов, и экономики (некоторые крупные города имеют бюджет одной страны) - просто несравнимы.Тут пару слов я о недвижимости упомянул,также - просил бы не стирать это сообщение.Поскольку о недвижимости упомянуто в контексте валютных курсов.При курсах 22,23, и даже 25 - недвижимость просто устремится в космос, такими темпами и до пузыря недалеко будет, а там и до очередного кризиса рукой подать.Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .Так, что не надо строго к Yuri_61 относиться ,лучше давайте его поддержим морально.Это не стеб, я серьезно.Я вот также вообще-то супер-флегматичным спокойным и не жадным до денег считаюсь -но и меня бесят эти "самокаты"в то время когда на валютном и финансовом рынке творится просто беспредел.Предлагаю поддержать чела, и простить ему излишнюю эмоциональность, мы же не знаем насколько остро у него жилищная проблема стоит, да и не только у него.А эти "самокатчики" кроме того,что безумно повысили стоимость обслуживания долгов,загнали в грязный подвал планы по доходам,паралельно экономя жалкие копейки , затормаживая выплаты скромных зарплат многим категориям сограждан,норовя скинуть экономику в полноценную - уже не только де-факто, но и де-юре - рецессию ( со временем)так еще и разгоняют своими играми рынок недвижимости,обещая правда при этом, что каждый по желанию сможет залезть в кредитное рабство.Да пошли они лесом с их ипотекой - все равно не сделают под 2-3% как в ЕС,а все остальное - от лукавого,люди будут горбатится на финансово-промышленные группы, в ущерб себе и своим семьям.