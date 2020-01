Додано: Чет 02 січ, 2020 01:20

Автор77 написав: Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда



Не русского, а российского.

Думаю разница понятна, особенно тем, для кого родной язык - русский, как например для меня.

