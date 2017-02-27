Додано: Чет 02 січ, 2020 02:13

rasmus написав: Автор77 написав: Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 . Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .



Всем не угодишь и счастливыми не сделает ни курс 22, ни 28.

Приспосабливаться надо к любому и не завидовать, а зарабатывать, если есть такая возможность. Всем не угодишь и счастливыми не сделает ни курс 22, ни 28.Приспосабливаться надо к любому и не завидовать, а зарабатывать, если есть такая возможность.

Понимаете ,вот какая штука,не знаю все ли поймут о чем я ?Как-то не очень комфортно жить в стране,где столько небогатых людей, точнее - их подавляющее большинство,даже если сам имеешь доходы в принципе - выше среднеевропейского в контексте именно старой Европы.Вот - что слышал от знакомых молодых ребят,они выезжают на заработки за границу не только из-за того,что там можно получить несколько больше ( ведь при желании и тут можно напрячся и заполучить более менее доход),и не только ради того,чтобы мир посмотреть (для этого есть турпоездки),но и ради того - чтобы почувствовать себя в несколько иной реальности,где очень мало особо зажравшихся( у них зачастую -на авто за 100-150 тыс. евро ездить - не просто недемократично,но и просто не прилично, это считается плохой тон,даже если есть возможность купить кучу таких авто),где очень много просто простых обеспеченных людей,ну т.е. где основную часть общества составляет реальный средний класс.Ну и с соответствующими последствиями в виде достойного жилья,достойного авто,достойной инфраструктуры,достойной медицины, достойного благоустройства и улиц , и придомовой территории.Вот как-то так.