Автор77 написав:Поэтому в контексте недвижимости - курс гривны оптимально должен быть хотя бы минимум в районе 27-28-29 .
Всем не угодишь и счастливыми не сделает ни курс 22, ни 28. Приспосабливаться надо к любому и не завидовать, а зарабатывать, если есть такая возможность.
Понимаете ,вот какая штука, не знаю все ли поймут о чем я ?
Как-то не очень комфортно жить в стране,
где столько небогатых людей, точнее - их подавляющее большинство,
даже если сам имеешь доходы в принципе - выше среднеевропейского в контексте именно старой Европы.
Вот - что слышал от знакомых молодых ребят, они выезжают на заработки за границу не только из-за того, что там можно получить несколько больше ( ведь при желании и тут можно напрячся и заполучить более менее доход), и не только ради того,чтобы мир посмотреть (для этого есть турпоездки),
но и ради того - чтобы почувствовать себя в несколько иной реальности, где очень мало особо зажравшихся ( у них зачастую -на авто за 100-150 тыс. евро ездить - не просто недемократично, но и просто не прилично, это считается плохой тон,даже если есть возможность купить кучу таких авто),
где очень много просто простых обеспеченных людей, ну т.е. где основную часть общества составляет реальный средний класс.
Ну и с соответствующими последствиями в виде достойного жилья, достойного авто,достойной инфраструктуры,достойной медицины, достойного благоустройства и улиц , и придомовой территории.
Вот как-то так.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 02:15, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда
Не русского, а российского. Думаю разница понятна, особенно тем, для кого родной язык - русский, как например для меня.
Если ваша Родина Русь то да русский язык правильно; а если Россия то и язык российский (несмотря на абсурдность правил написания установленных РФ).
Да фиг его знает, не особо заморачиваюсь - как правильно, привык так писать. В быту - украинский, но в школе пришлось учиться в те времена, когда именно русский язык, и русская литература - учебники были.
Надо с равным уважением относиться ко всем языкам,хоть к украинскому,хоть к русскому,хоть к татарскому,хоть к польскому,у каждого языка своя красота, своя изюминка, хотя в нашем региона русскую речь можно услышать - разве что раз в 3 года случайно, а вот в Киеве мне кажется - 50 на 50.
Faceless написав: Долярчик Ще раз побачу, що ви рекламуєте це лайно хоч десь, окрім вашої гілки у розділі шахрайства, чи постите посилання на ту тему - за кожен пост буде бан, щоразу вдвічі довший попереднього. Спочатку день, потім два, потім 4 і так до повного розуміння
Хм..А я міркував, що по іншому. Чого ж так? Чим більше на форумі дурнів, жидів, які скиглять постійно, і всякого ватного лайна, зеленого до речі, тим краще Країною торгувати.