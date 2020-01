Додано: Чет 02 січ, 2020 03:04

Ukrainian написав: rasmus написав: Автор77 написав: Первая и одна из стопроцентных мин - это 4.5 млрд.дол. русского займа по Лондонскому решению суда



Не русского, а российского.

Не русского, а российского.

Думаю разница понятна, особенно тем, для кого родной язык - русский, как например для меня.

Если ваша Родина Русь то да русский язык правильно; а если Россия то и язык российский (несмотря на абсурдность правил написания установленных РФ).



Моя родина вообще СССР, но я гражданин Украины. ) Язык предпочитаю РУССКИЙ, я на нем думаю!

Моя родина вообще СССР, но я гражданин Украины. ) Язык предпочитаю РУССКИЙ, я на нем думаю!

А займ русским быть не может - дурковатое выражение. Его предоставляла страна Россия.

"The quieter you become, the more you are able to hear"