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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 07:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:06
якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
индекс промышленного производства в Украине
Индекс промышленного производства определяется в виде отношения текущего объема производства (в денежном выражении) к объему промышленного производства в предыдущем периоде. Методология расчета индекса базируется на использовании данных о динамике производства видов продукции по установленному постоянному наборому товаров-представителей — важнейших видов промышленной продукции (около 1000 позиций).
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:26
...менталітет - наше фффсьо!))))
... то що, ще хтось не вірить, що закон про "стукання" буде у нас діяти на повну?
- можна і без кешбеку - у нашого народу є в менталітеті спрага до стукання!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:42
це не об"єми, це їх зміни щодо попереднього періода (я так розумію, кварталу)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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