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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3328332933303331

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 07:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:А кто-то может описать как выглядит отрицательное пром.производство на практике?
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:06

  kuzyk_kolya написав:Кто до 2014г.держал деньги в грн.на депозите ,,после революции,,доллар взлетел в три раза!!!После ,купили доллары ,кпримеру по 27,85,сейчас снова ,впролёте!!!доллар по 23,5.Вопрос,в какой валюте в Украине копить свой капитал!?!?....

якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

индекс промышленного производства в Украине
Индекс промышленного производства определяется в виде отношения текущего объема производства (в денежном выражении) к объему промышленного производства в предыдущем периоде. Методология расчета индекса базируется на использовании данных о динамике производства видов продукции по установленному постоянному наборому товаров-представителей — важнейших видов промышленной продукции (около 1000 позиций).
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:26

...менталітет - наше фффсьо!))))

... то що, ще хтось не вірить, що закон про "стукання" буде у нас діяти на повну? :mrgreen:
- можна і без кешбеку :D - у нашого народу є в менталітеті спрага до стукання! :mrgreen:
  Yuri_T написав:Фейслес, спасибо Вам от души. если я где-то увижу посты этого деятеля по указанной теме - отпишусь.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:42

  Yuri_61 написав:Объёмы промышленного производства в УкраинеЗображення

це не об"єми, це їх зміни щодо попереднього періода (я так розумію, кварталу)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57

  proftpd66 написав:Девушки написали про подделку гривны .

https://prostikom.com/threads/063069318 ... post-89682

Можно найти различие ?

Цікава у вас підписка на тему:
Отзывы девушек индивидуалок о клиентах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 3328332933303331
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