Додано: Чет 02 січ, 2020 09:06

kuzyk_kolya написав: Кто до 2014г.держал деньги в грн.на депозите ,,после революции,,доллар взлетел в три раза!!!После ,купили доллары ,кпримеру по 27,85,сейчас снова ,впролёте!!!доллар по 23,5.Вопрос,в какой валюте в Украине копить свой капитал!?!?.... Кто до 2014г.держал деньги в грн.на депозите ,,после революции,,доллар взлетел в три раза!!!После ,купили доллары ,кпримеру по 27,85,сейчас снова ,впролёте!!!доллар по 23,5.Вопрос,в какой валюте в Украине копить свой капитал!?!?....

якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,

до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро

що більше 10 Фондів - можна в нерухомість

що більше 20 Фондів - можна і ОВДП якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та єврощо більше 10 Фондів - можна в нерухомістьщо більше 20 Фондів - можна і ОВДП

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/