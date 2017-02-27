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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3329333033313332>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:06

  kuzyk_kolya написав:Кто до 2014г.держал деньги в грн.на депозите ,,после революции,,доллар взлетел в три раза!!!После ,купили доллары ,кпримеру по 27,85,сейчас снова ,впролёте!!!доллар по 23,5.Вопрос,в какой валюте в Украине копить свой капитал!?!?....

якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

индекс промышленного производства в Украине
Индекс промышленного производства определяется в виде отношения текущего объема производства (в денежном выражении) к объему промышленного производства в предыдущем периоде. Методология расчета индекса базируется на использовании данных о динамике производства видов продукции по установленному постоянному наборому товаров-представителей — важнейших видов промышленной продукции (около 1000 позиций).
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:42

  Yuri_61 написав:Объёмы промышленного производства в УкраинеЗображення

це не об"єми, це їх зміни щодо попереднього періода (я так розумію, кварталу)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57

  proftpd66 написав:Девушки написали про подделку гривны .

https://prostikom.com/threads/063069318 ... post-89682

Можно найти различие ?

Цікава у вас підписка на тему:
Отзывы девушек индивидуалок о клиентах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:32

Харьков узко 23,90/24,05.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:13

  vovan_prm написав:А кто-то может описать как выглядит отрицательное пром.производство на практике?

Я пару разів пробував, але місцеві "гуру" зразу налітали з "не треба скігліти, а брать лопату".
Коротко так- постає питання щодо замовлення нової партії деталей, які робили на початку 2019 в Україні. Виконавець спочатку починає- зросла з/п, е/е, варто б накинути. На аргументи типу курс зміцнів на 10-15%, кінцева продукція стає неконкурентною, йде (а може і не йде) "милостиве" погодження скинути ціну на 5%. Вислухавши аргументи і посидівши з калькулятором, Замовник йде шукати більш зговірливого "китайця" й з великою імовірністю у вік інтернету його знаходить достатньо швидко.
У потенційного Виконавця постійна складова витрат у собівартості продукції, яку він випускає для Замовників, що ще залишилися, зростає. Він старається це виправити за рахунок зростання ціни для них і у нього є великі шанси позбутися ще і їх. Якщо ти не монополіст (на скільки відсотків нам обіцяє підняти ціни проягом 2020 та сама Укрзалізниця?), шанси протриматися на плаву падають з кожним таким Замовником, що "відійшов".
Особливо мудрі пишуть, що нема чого займатися бізнесом, який не має запасу міцності на курсові стрибки на якісь 10-15%, при тому забуваючи, що МАЗи замість Богданів в недавно наведеному приклвді здається Франківська, були закуплені при різниці ціни менше 5% (я думаю, що таких прикладів при бажанні можна навести достатньо).
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:17

Курси на зараз

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

11:00
Зображення

ВО

Далі буде!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:36

сегодня межбанк работает?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:55

Середньорічна-зважена - Дуже круто закінчили рік!

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
23.12.2019 1143,78 23,2758 -0,0155 25,6868 -0,0172
24.12.2019 1063,12 23,2552 -0,0206 25,6673 -0,0159
26.12.2019 1899,39 23,2929 0,03770 25,6521 -0,0275
27.12.2019 1022,16 23,6862 0,39330 25,6318 -0,0120
28.12.2019 1000,00 23,6862 0,00000 25,6304 -0,0116

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,078995. Нарешті підросли. Йшло догори з середнім значенням по 7.8995 копійки за добу. Найбільший вклад дало 27 число!

Та Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,016833. СерРічна таки падала на тижні в середньому по -1.6833 копійки за добу. Якщо в 2016 році йшли вгору, то в 2019 перетнулись йдучи донизу! СередньоРічна зважена 2019 року меньша за СередньоРічну зважену 2016 року!
Зображення
І фактичне значення середньорічної зваженої в кінці 2019 році дорівнює 23,6862 грн./$, тоді як в 2016 році вона мала значення 27,1909 грн./$ :shock:

Повні оберти МБ за тиждень - 6128,4544 млн. долярів. Хоча і працювали в суботу, та відпочивали в середині тижня. Середні середньодобові оберти за тиждень: 1225,69 млн. ВЕЛИЧЕЗНІ!. Вони суттєво більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 651,07 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Не кожний рік в кінці Газпром майже 3 млрд. долярів підгоняє!

СередньоРічна на кінець тижня склала - 25,546218 грн./$. Хто в тому році продавав дорожче, а купував дешевше виграли!
Так що ті хто купив по 25 гривень за доляр не турбуйтесь, в цілому по року Ви виграли :idea:

Початок року має якось визначити величину курса біля якого будемо вештатись рік. Ось тоді і стане зрозуміло купувати чи продавати той доляр на моменті. Поки що якась незʼясованість! :!:
Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Далі буде!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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