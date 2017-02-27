якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:06
якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
индекс промышленного производства в Украине
Индекс промышленного производства определяется в виде отношения текущего объема производства (в денежном выражении) к объему промышленного производства в предыдущем периоде. Методология расчета индекса базируется на использовании данных о динамике производства видов продукции по установленному постоянному наборому товаров-представителей — важнейших видов промышленной продукции (около 1000 позиций).
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:42
це не об"єми, це їх зміни щодо попереднього періода (я так розумію, кварталу)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:32
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Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:09
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Додано: Чет 02 січ, 2020 11:13
Я пару разів пробував, але місцеві "гуру" зразу налітали з "не треба скігліти, а брать лопату".
Коротко так- постає питання щодо замовлення нової партії деталей, які робили на початку 2019 в Україні. Виконавець спочатку починає- зросла з/п, е/е, варто б накинути. На аргументи типу курс зміцнів на 10-15%, кінцева продукція стає неконкурентною, йде (а може і не йде) "милостиве" погодження скинути ціну на 5%. Вислухавши аргументи і посидівши з калькулятором, Замовник йде шукати більш зговірливого "китайця" й з великою імовірністю у вік інтернету його знаходить достатньо швидко.
У потенційного Виконавця постійна складова витрат у собівартості продукції, яку він випускає для Замовників, що ще залишилися, зростає. Він старається це виправити за рахунок зростання ціни для них і у нього є великі шанси позбутися ще і їх. Якщо ти не монополіст (на скільки відсотків нам обіцяє підняти ціни проягом 2020 та сама Укрзалізниця?), шанси протриматися на плаву падають з кожним таким Замовником, що "відійшов".
Особливо мудрі пишуть, що нема чого займатися бізнесом, який не має запасу міцності на курсові стрибки на якісь 10-15%, при тому забуваючи, що МАЗи замість Богданів в недавно наведеному приклвді здається Франківська, були закуплені при різниці ціни менше 5% (я думаю, що таких прикладів при бажанні можна навести достатньо).
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:17
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:55
Середньорічна-зважена - Дуже круто закінчили рік!
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
23.12.2019 1143,78 23,2758 -0,0155 25,6868 -0,0172
24.12.2019 1063,12 23,2552 -0,0206 25,6673 -0,0159
26.12.2019 1899,39 23,2929 0,03770 25,6521 -0,0275
27.12.2019 1022,16 23,6862 0,39330 25,6318 -0,0120
28.12.2019 1000,00 23,6862 0,00000 25,6304 -0,0116
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,078995. Нарешті підросли. Йшло догори з середнім значенням по 7.8995 копійки за добу. Найбільший вклад дало 27 число!
Та Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,016833. СерРічна таки падала на тижні в середньому по -1.6833 копійки за добу. Якщо в 2016 році йшли вгору, то в 2019 перетнулись йдучи донизу! СередньоРічна зважена 2019 року меньша за СередньоРічну зважену 2016 року!
І фактичне значення середньорічної зваженої в кінці 2019 році дорівнює 23,6862 грн./$, тоді як в 2016 році вона мала значення 27,1909 грн./$
Повні оберти МБ за тиждень - 6128,4544 млн. долярів. Хоча і працювали в суботу, та відпочивали в середині тижня. Середні середньодобові оберти за тиждень: 1225,69 млн. ВЕЛИЧЕЗНІ!. Вони суттєво більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 651,07 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Не кожний рік в кінці Газпром майже 3 млрд. долярів підгоняє!
СередньоРічна на кінець тижня склала - 25,546218 грн./$. Хто в тому році продавав дорожче, а купував дешевше виграли!
Так що ті хто купив по 25 гривень за доляр не турбуйтесь, в цілому по року Ви виграли
Початок року має якось визначити величину курса біля якого будемо вештатись рік. Ось тоді і стане зрозуміло купувати чи продавати той доляр на моменті. Поки що якась незʼясованість!
ВО
Далі буде!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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