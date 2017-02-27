Додано: Чет 02 січ, 2020 11:13

vovan_prm написав: А кто-то может описать как выглядит отрицательное пром.производство на практике? А кто-то может описать как выглядит отрицательное пром.производство на практике?

Я пару разів пробував, але місцеві "гуру" зразу налітали з "не треба скігліти, а брать лопату".Коротко так- постає питання щодо замовлення нової партії деталей, які робили на початку 2019 в Україні. Виконавець спочатку починає- зросла з/п, е/е, варто б накинути. На аргументи типу курс зміцнів на 10-15%, кінцева продукція стає неконкурентною, йде (а може і не йде) "милостиве" погодження скинути ціну на 5%. Вислухавши аргументи і посидівши з калькулятором, Замовник йде шукати більш зговірливого "китайця" й з великою імовірністю у вік інтернету його знаходить достатньо швидко.У потенційного Виконавця постійна складова витрат у собівартості продукції, яку він випускає для Замовників, що ще залишилися, зростає. Він старається це виправити за рахунок зростання ціни для них і у нього є великі шанси позбутися ще і їх. Якщо ти не монополіст (на скільки відсотків нам обіцяє підняти ціни проягом 2020 та сама Укрзалізниця?), шанси протриматися на плаву падають з кожним таким Замовником, що "відійшов".Особливо мудрі пишуть, що нема чого займатися бізнесом, який не має запасу міцності на курсові стрибки на якісь 10-15%, при тому забуваючи, що МАЗи замість Богданів в недавно наведеному приклвді здається Франківська, були закуплені при різниці ціни менше 5% (я думаю, що таких прикладів при бажанні можна навести достатньо).