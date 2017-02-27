якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:06
якщо небагато (1-2 Фонда) то тільки валюта,
до 10 Фондів - корзина валют, 50% долар, решта грн. та євро
що більше 10 Фондів - можна в нерухомість
що більше 20 Фондів - можна і ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
индекс промышленного производства в Украине
Индекс промышленного производства определяется в виде отношения текущего объема производства (в денежном выражении) к объему промышленного производства в предыдущем периоде. Методология расчета индекса базируется на использовании данных о динамике производства видов продукции по установленному постоянному наборому товаров-представителей — важнейших видов промышленной продукции (около 1000 позиций).
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:42
це не об"єми, це їх зміни щодо попереднього періода (я так розумію, кварталу)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57
Цікава у вас підписка на тему:
Отзывы девушек индивидуалок о клиентах
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:32
Харьков узко 23,90/24,05.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:09
кешлес тактікс
онлай Альфа продаж по 24.10
онлайн Рада купівля по 24.30
провернути одну котлетку - Профіт!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:13
Я пару разів пробував, але місцеві "гуру" зразу налітали з "не треба скігліти, а брать лопату".
Коротко так- постає питання щодо замовлення нової партії деталей, які робили на початку 2019 в Україні. Виконавець спочатку починає- зросла з/п, е/е, варто б накинути. На аргументи типу курс зміцнів на 10-15%, кінцева продукція стає неконкурентною, йде (а може і не йде) "милостиве" погодження скинути ціну на 5%. Вислухавши аргументи і посидівши з калькулятором, Замовник йде шукати більш зговірливого "китайця" й з великою імовірністю у вік інтернету його знаходить достатньо швидко.
У потенційного Виконавця постійна складова витрат у собівартості продукції, яку він випускає для Замовників, що ще залишилися, зростає. Він старається це виправити за рахунок зростання ціни для них і у нього є великі шанси позбутися ще і їх. Якщо ти не монополіст (на скільки відсотків нам обіцяє підняти ціни проягом 2020 та сама Укрзалізниця?), шанси протриматися на плаву падають з кожним таким Замовником, що "відійшов".
Особливо мудрі пишуть, що нема чого займатися бізнесом, який не має запасу міцності на курсові стрибки на якісь 10-15%, при тому забуваючи, що МАЗи замість Богданів в недавно наведеному приклвді здається Франківська, були закуплені при різниці ціни менше 5% (я думаю, що таких прикладів при бажанні можна навести достатньо).
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:17
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра работает
|