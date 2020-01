Додано: Чет 02 січ, 2020 12:48

Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%:

-Перше і дуже важливе – підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі

-Другий фактор зростання, за її словами, – це інвестиції. “Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок – в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору”

-Серед інших важливих чинників вона зазначила успішну приватизацію, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, судову реформу, реформу правоохоронних органів і демонополізацію економіки.



Позволю себе откомментировать:

1.По первому пункту, а что Маркарова не знает, что еще ни одна в мире агро-страна,никогда не стала успешной ?

2.Воодушевляют спекулянты ее, можно было бы назвать эти ее слова "минуткой юмора",

а можно и по другому - бережное длительное выстраивание пирамиды, которая может рухнуть в случае любого экономического форс-мажора

, будь -то приватовского, будь -то по многомиллиардному валютному займу окончательного решения и т.п.

Причем -даже несмотря на то, что погашение растянуто во времени,хватит и того, что планово погашать надо будет, а нового притока не будет.

от з 3 і тре починати, тобто із незалежної системи правосуддя і захисту права власності, в першу чергу дрібного приватного власника, а не олігархів, монополістів.

А як продаж землі підвищить продуктивність праці?

