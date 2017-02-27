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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3330333133323333>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:55

Середньорічна-зважена - Дуже круто закінчили рік!

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
23.12.2019 1143,78 23,2758 -0,0155 25,6868 -0,0172
24.12.2019 1063,12 23,2552 -0,0206 25,6673 -0,0159
26.12.2019 1899,39 23,2929 0,03770 25,6521 -0,0275
27.12.2019 1022,16 23,6862 0,39330 25,6318 -0,0120
28.12.2019 1000,00 23,6862 0,00000 25,6304 -0,0116

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,078995. Нарешті підросли. Йшло догори з середнім значенням по 7.8995 копійки за добу. Найбільший вклад дало 27 число!

Та Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,016833. СерРічна таки падала на тижні в середньому по -1.6833 копійки за добу. Якщо в 2016 році йшли вгору, то в 2019 перетнулись йдучи донизу! СередньоРічна зважена 2019 року меньша за СередньоРічну зважену 2016 року!
Зображення
І фактичне значення середньорічної зваженої в кінці 2019 році дорівнює 23,6862 грн./$, тоді як в 2016 році вона мала значення 27,1909 грн./$ :shock:

Повні оберти МБ за тиждень - 6128,4544 млн. долярів. Хоча і працювали в суботу, та відпочивали в середині тижня. Середні середньодобові оберти за тиждень: 1225,69 млн. ВЕЛИЧЕЗНІ!. Вони суттєво більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 651,07 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Не кожний рік в кінці Газпром майже 3 млрд. долярів підгоняє!

СередньоРічна на кінець тижня склала - 25,546218 грн./$. Хто в тому році продавав дорожче, а купував дешевше виграли!
Так що ті хто купив по 25 гривень за доляр не турбуйтесь, в цілому по року Ви виграли :idea:

Початок року має якось визначити величину курса біля якого будемо вештатись рік. Ось тоді і стане зрозуміло купувати чи продавати той доляр на моменті. Поки що якась незʼясованість! :!:
Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Далі буде!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:59

Kalgan

Можно не "цитировать" картинки размером практически целого листа форума?
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:05

  L написав:Я пару разів пробував, але місцеві "гуру" зразу налітали з "не треба скігліти, а брать лопату".



Многие перестали "скиглиты и взяли лопату", только в других странах, а некоторые еще и с семьями намылылись.

Отсюда и промпроизводство и все остальное.

Так может "что-то в консерватории подправить"?

https://news.finance.ua/ua/news/-/46199 ... av-prognoz

........"Заробітчани, перекази від яких цьогоріч зростають, будуть підтримувати гривню і в 2020 році. Однак нескінченно це тривати не може.Щодо заробітчан – нас чекають дві тенденції: українці і далі будуть їхати на заробітки, а в подальшому почнуть вивозити свої родини. Перша підвищує перекази, а друга – знижує. Коли друга наздожене першу, матимемо сумну історію – тоді гривня точно почне падати”,
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:15

На едином казначейском счёте осталось 17.5 миллиарда.

Завтра, 3-го января должны быть проплачены пенсии за 5,6,7 января.

Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.

Объем выброшенной налички за один день будет существенным, возможно увеличится спрос на наличный доллар.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46192 ... ni-ekspert

Курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн.
Такий прогноз дав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.Одним з факторів Хмелевський називає дефіцит торгового балансу більш ніж в $11 млрд. Також експерт прогнозує відтік інвестицій з України. Крім того, на курс гривні негативно вплине те, що в 2020 році держава повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів”, – сказано в публікації.Також, за словами Хмелевського, в наступному році може початися світова фінансова криза. Не відкидає експерт і можливості політичної кризи в Україні.

Это не нагнетание паники, а всего лишь один из вариантов, пусть и не сильно вероятный.

Ведь на практике иногда случается выигрывают те, кто просчитывает нестандартные варианты,
"против тренда" и "против толпы".

А тем более, в этом слегка эмоциональном прогнозе с многим и не поспоришь:
-инвестиций - кошкины слезы,да и те "офшорные"
-не знаю как там с мировым кризисом (слишком много предсказательств,при таких раскладах - оно, как правило, не случается), но вот внутренние "негаразды" , в т.ч. смена правительства - вполне такое может случиться

-ну и украинская классика - замкнутое кольцо:
5 млрд.дол. ближайших долгов
распечатка бумаг
сравнительно невысокие курсы
увеличение сальдо
опять распечатка бумаг

Детонатора не хватает.
Но 4.5 млрд.дол. по займу - вполне могут послужить таким взрывателем,
причем даже не надо дожидаться момента когда оплата понадобится,
одного окончательного решения в Лондоне - вполне будет достаточно.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:22

СередньоМісячна - Рекорди


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
01.05.19 10866,85 26,394721 -0,390056
01.06.19 10230,62 26,465968 0,071247
01.07.19 16480,04 25,641811 -0,824157
01.08.19 13599,32 25,272981 -0,368830
01.09.19 15110,41 24,719826 -0,553155
01.10.19 16794,43 24,843253 0,123426
01.11.19 15415,47 24,315096 -0,528156
01.12.19 20298,45 23,549794 -0,765302

СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця, на 3,14(2,13) відсотка. І її значення як мінім трирічний рекорд крутізни гривноньки :shock:

В 2018 році гривня в грудні як і в 2019 році дорожчала. І це вже другий рік поспіль і потяг набирає пари! А ось в 2017 році гривня в грудні трохи дешевшала.

Якщо в 2017 і 2018 році оберти в грудні падали, то в 2019 році Встановили рекорд. Газпром виплатив! І того доляру зараз як гуталіну.

ВО

PS
В наступному році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://old.bank.gov.ua/files/Volue.xls

Тому в поданій вище таблиці відбудеться зміна і вона буде виглядати так:
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.11.2017 3966,87 26,728833 0,057664
01.12.2017 3902,35 27,542330 0,813497
01.01.2018 3733,84 28,428881 0,886551
01.02.2018 3847,10 27,092331 -1,336550
01.03.2018 3977,20 26,293736 -0,798595
01.04.2018 3925,95 26,134384 -0,159351
01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302


Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 02 січ, 2020 12:29, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке.
Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.

В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.


ЖК "Тетрис" - это лучшее что есть в столице Украины, топчик

По чем квартиры в самой дорогой высотке Варшавы и Берлина ?
наверное тоже от 5 млн. - только в евро )))
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46183 ... vvp-do-5-7

Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%:
-Перше і дуже важливе – підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі
-Другий фактор зростання, за її словами, – це інвестиції. “Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок – в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору”
-Серед інших важливих чинників вона зазначила успішну приватизацію, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, судову реформу, реформу правоохоронних органів і демонополізацію економіки.

Позволю себе откомментировать:
1.По первому пункту, а что Маркарова не знает, что еще ни одна в мире агро-страна,никогда не стала успешной ?
2.Воодушевляют спекулянты ее, можно было бы назвать эти ее слова "минуткой юмора",
а можно и по другому - бережное длительное выстраивание пирамиды, которая может рухнуть в случае любого экономического форс-мажора
, будь -то приватовского, будь -то по многомиллиардному валютному займу окончательного решения и т.п.
Причем -даже несмотря на то, что погашение растянуто во времени,хватит и того, что планово погашать надо будет, а нового притока не будет.
3.Насчет реформ судебной системы и демонополизации - мне кажется, там даже еще и "конь не валялся".

Турнир в Нью-Васюках - вот что мне все это напоминает (раньше еще и Гончарук,кажется про 40% за 5 лет писал).

А иными словами - много шуму из ничего.

Где демонополизация
где деолигархизация
где четкая позиция по Суркисо-Приватам,
где пересмотр системы нового "тарифного налога" ( пусть даже тарифы остаются себе высокими, но где выполнение обещаний четко все расписать - что куда и какой монополии отходит из составляющих тарифа)
где план по решению мега-проблемы варрантов
где реальные действия по ПИИ
где план - чем будет отдавать пресловутые 4.5 млрд.дол, если Лондон проиграем
где реальная реформа таможни, ведь по хорошему там можно за 1-2 месяца все с головы на ноги перевернуть, а прошло уже фиг знает сколько месяцев, сами ж балаболили,что там коррупционных 100 млрд.грн. в год лежит
где посадки коррупционеров, ведь офигенная коррупция - это то,из-за чего как раз и боятся зайти сюда не очередная сетка бутиков накосить долларов, а серьезные производства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Где весь этот золотой клондайк?
Балаболы...
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:48

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/461836/markarova-povidomyla-yak-pryskoryty-zrostannya-vvp-do-5-7

Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%:
-Перше і дуже важливе – підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі
-Другий фактор зростання, за її словами, – це інвестиції. “Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок – в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору”
-Серед інших важливих чинників вона зазначила успішну приватизацію, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, судову реформу, реформу правоохоронних органів і демонополізацію економіки.

Позволю себе откомментировать:
1.По первому пункту, а что Маркарова не знает, что еще ни одна в мире агро-страна,никогда не стала успешной ?
2.Воодушевляют спекулянты ее, можно было бы назвать эти ее слова "минуткой юмора",
а можно и по другому - бережное длительное выстраивание пирамиды, которая может рухнуть в случае любого экономического форс-мажора
, будь -то приватовского, будь -то по многомиллиардному валютному займу окончательного решения и т.п.
Причем -даже несмотря на то, что погашение растянуто во времени,хватит и того, что планово погашать надо будет, а нового притока не будет.
3.Насчет реформ судебной системы и демонополизации - мне кажется, даже еще и "конь не валялся"

от з 3 і тре починати, тобто із незалежної системи правосуддя і захисту права власності, в першу чергу дрібного приватного власника, а не олігархів, монополістів.
А як продаж землі підвищить продуктивність праці?
так як приватизація фабрик-заводів-пароходів в 90х?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:50

  Alex2007 написав:Мне думается что так как эффект от падения курса проявляется не сразу, а низкий курс влияет негативно на пром.производство (но не только он), то наверное последствия ноябрьских 24...23 еще отобразится на этой статистике в виде "дна в подарок" (пока там только "отпечатан" летний курс "около 25+").
Плюс еще дожали не всех матрасников и еще не доразместили все ОВГЗ - пока еще инвесторы на это ведутся - будут этим пользоваться. Зачем убивать дойную корову пока она дает молоко. А там кривая еще упадет немного :?
:roll:


Не сомневаюсь, что еще будет не одно "дно в подарок" - фактически, промпроизводство снижается непрерывно с 2008-го (ситуативный его рост в 2010-2011 гг - это не более, чем коррекция очень глубокого падения 2009-го, спровоцированного мировым финансовым кризисом). Соответственно, на сегодня нет никаких причин остановки долгосрочного падения. Укрепление гривны - это, ИМХО, один из факторов, но не определяющий. Да, девальвация способна дать местному производству некоторые ценовые выгоды на локальном и международном рынках, но глобальных проблем (отток рабочей силы за рубеж, низкое качество подготовки специалистов и отсутствие постоянных заказав для инвестиций в модернизацию производства) она не решает. Тут нужны дорогостоящие государственные программы поддержки. Но во-первых, на них нет денег, а во-вторых, они не поощряются (мягко сказано) условиями соглашения об Ассоциации с ЕС и кредитных программ с МВФ
zРадио
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