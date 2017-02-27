дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,078995. Нарешті підросли. Йшло догори з середнім значенням по 7.8995 копійки за добу. Найбільший вклад дало 27 число!
Та Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,016833. СерРічна таки падала на тижні в середньому по -1.6833 копійки за добу. Якщо в 2016 році йшли вгору, то в 2019 перетнулись йдучи донизу! СередньоРічна зважена 2019 року меньша за СередньоРічну зважену 2016 року! І фактичне значення середньорічної зваженої в кінці 2019 році дорівнює 23,6862 грн./$, тоді як в 2016 році вона мала значення 27,1909 грн./$
Повні оберти МБ за тиждень - 6128,4544 млн. долярів. Хоча і працювали в суботу, та відпочивали в середині тижня. Середні середньодобові оберти за тиждень: 1225,69 млн. ВЕЛИЧЕЗНІ!. Вони суттєво більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 651,07 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Не кожний рік в кінці Газпром майже 3 млрд. долярів підгоняє!
СередньоРічна на кінець тижня склала - 25,546218 грн./$. Хто в тому році продавав дорожче, а купував дешевше виграли! Так що ті хто купив по 25 гривень за доляр не турбуйтесь, в цілому по року Ви виграли
Початок року має якось визначити величину курса біля якого будемо вештатись рік. Ось тоді і стане зрозуміло купувати чи продавати той доляр на моменті. Поки що якась незʼясованість! Подивитись минулий рік.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
........"Заробітчани, перекази від яких цьогоріч зростають, будуть підтримувати гривню і в 2020 році. Однак нескінченно це тривати не може.Щодо заробітчан – нас чекають дві тенденції: українці і далі будуть їхати на заробітки, а в подальшому почнуть вивозити свої родини. Перша підвищує перекази, а друга – знижує. Коли друга наздожене першу, матимемо сумну історію – тоді гривня точно почне падати”,
Курс долара в Україні в 2020 році може переступити позначку в 30 грн. Такий прогноз дав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.Одним з факторів Хмелевський називає дефіцит торгового балансу більш ніж в $11 млрд. Також експерт прогнозує відтік інвестицій з України. Крім того, на курс гривні негативно вплине те, що в 2020 році держава повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів”, – сказано в публікації.Також, за словами Хмелевського, в наступному році може початися світова фінансова криза. Не відкидає експерт і можливості політичної кризи в Україні.
Это не нагнетание паники, а всего лишь один из вариантов, пусть и не сильно вероятный.
Ведь на практике иногда случается выигрывают те, кто просчитывает нестандартные варианты, "против тренда" и "против толпы".
А тем более, в этом слегка эмоциональном прогнозе с многим и не поспоришь: -инвестиций - кошкины слезы,да и те "офшорные" -не знаю как там с мировым кризисом (слишком много предсказательств,при таких раскладах - оно, как правило, не случается), но вот внутренние "негаразды" , в т.ч. смена правительства - вполне такое может случиться
-ну и украинская классика - замкнутое кольцо: 5 млрд.дол. ближайших долгов распечатка бумаг сравнительно невысокие курсы увеличение сальдо опять распечатка бумаг
Детонатора не хватает. Но 4.5 млрд.дол. по займу - вполне могут послужить таким взрывателем, причем даже не надо дожидаться момента когда оплата понадобится, одного окончательного решения в Лондоне - вполне будет достаточно.
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 02 січ, 2020 12:29, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Автор77 написав:на упомянутый здесь не единожды ЖК "Тетрис", понимаю,что место козырное, и что с приколами строят, качественное, на фоне откровенного шлака,запрудившего город - смотрится привлекательно. Но это ж все равно-высотки, не малоэтажное как это принято во многих европейских столицах , ну и по стандартам премиум жилья - ну таке. Сколько там квартира - от 5 млн.грн. до 23 млн. грн. за один объект.
В странах старой Европы за такие деньги можно взять также очень-очень неплохое жилье в крупных городах и в престижных районах.
ЖК "Тетрис" - это лучшее что есть в столице Украины, топчик
По чем квартиры в самой дорогой высотке Варшавы и Берлина ? наверное тоже от 5 млн. - только в евро )))
Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%: -Перше і дуже важливе – підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі -Другий фактор зростання, за її словами, – це інвестиції. “Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок – в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору” -Серед інших важливих чинників вона зазначила успішну приватизацію, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, судову реформу, реформу правоохоронних органів і демонополізацію економіки.
Позволю себе откомментировать: 1.По первому пункту, а что Маркарова не знает, что еще ни одна в мире агро-страна,никогда не стала успешной ? 2.Воодушевляют спекулянты ее, можно было бы назвать эти ее слова "минуткой юмора", а можно и по другому - бережное длительное выстраивание пирамиды, которая может рухнуть в случае любого экономического форс-мажора , будь -то приватовского, будь -то по многомиллиардному валютному займу окончательного решения и т.п. Причем -даже несмотря на то, что погашение растянуто во времени,хватит и того, что планово погашать надо будет, а нового притока не будет. 3.Насчет реформ судебной системы и демонополизации - мне кажется, там даже еще и "конь не валялся".
Турнир в Нью-Васюках - вот что мне все это напоминает (раньше еще и Гончарук,кажется про 40% за 5 лет писал).
А иными словами - много шуму из ничего.
Где демонополизация где деолигархизация где четкая позиция по Суркисо-Приватам, где пересмотр системы нового "тарифного налога" ( пусть даже тарифы остаются себе высокими, но где выполнение обещаний четко все расписать - что куда и какой монополии отходит из составляющих тарифа) где план по решению мега-проблемы варрантов где реальные действия по ПИИ где план - чем будет отдавать пресловутые 4.5 млрд.дол, если Лондон проиграем где реальная реформа таможни, ведь по хорошему там можно за 1-2 месяца все с головы на ноги перевернуть, а прошло уже фиг знает сколько месяцев, сами ж балаболили,что там коррупционных 100 млрд.грн. в год лежит где посадки коррупционеров, ведь офигенная коррупция - это то,из-за чего как раз и боятся зайти сюда не очередная сетка бутиков накосить долларов, а серьезные производства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Где весь этот золотой клондайк? Балаболы...
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%: -Перше і дуже важливе – підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі -Другий фактор зростання, за її словами, – це інвестиції. “Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок – в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору” -Серед інших важливих чинників вона зазначила успішну приватизацію, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, судову реформу, реформу правоохоронних органів і демонополізацію економіки.
Позволю себе откомментировать: 1.По первому пункту, а что Маркарова не знает, что еще ни одна в мире агро-страна,никогда не стала успешной ? 2.Воодушевляют спекулянты ее, можно было бы назвать эти ее слова "минуткой юмора", а можно и по другому - бережное длительное выстраивание пирамиды, которая может рухнуть в случае любого экономического форс-мажора , будь -то приватовского, будь -то по многомиллиардному валютному займу окончательного решения и т.п. Причем -даже несмотря на то, что погашение растянуто во времени,хватит и того, что планово погашать надо будет, а нового притока не будет. 3.Насчет реформ судебной системы и демонополизации - мне кажется, даже еще и "конь не валялся"
от з 3 і тре починати, тобто із незалежної системи правосуддя і захисту права власності, в першу чергу дрібного приватного власника, а не олігархів, монополістів. А як продаж землі підвищить продуктивність праці? так як приватизація фабрик-заводів-пароходів в 90х?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Alex2007 написав:Мне думается что так как эффект от падения курса проявляется не сразу, а низкий курс влияет негативно на пром.производство (но не только он), то наверное последствия ноябрьских 24...23 еще отобразится на этой статистике в виде "дна в подарок" (пока там только "отпечатан" летний курс "около 25+"). Плюс еще дожали не всех матрасников и еще не доразместили все ОВГЗ - пока еще инвесторы на это ведутся - будут этим пользоваться. Зачем убивать дойную корову пока она дает молоко. А там кривая еще упадет немного
Не сомневаюсь, что еще будет не одно "дно в подарок" - фактически, промпроизводство снижается непрерывно с 2008-го (ситуативный его рост в 2010-2011 гг - это не более, чем коррекция очень глубокого падения 2009-го, спровоцированного мировым финансовым кризисом). Соответственно, на сегодня нет никаких причин остановки долгосрочного падения. Укрепление гривны - это, ИМХО, один из факторов, но не определяющий. Да, девальвация способна дать местному производству некоторые ценовые выгоды на локальном и международном рынках, но глобальных проблем (отток рабочей силы за рубеж, низкое качество подготовки специалистов и отсутствие постоянных заказав для инвестиций в модернизацию производства) она не решает. Тут нужны дорогостоящие государственные программы поддержки. Но во-первых, на них нет денег, а во-вторых, они не поощряются (мягко сказано) условиями соглашения об Ассоциации с ЕС и кредитных программ с МВФ