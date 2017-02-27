Додано: Чет 02 січ, 2020 12:35

Маркарова повідомила, як прискорити зростання ВВП до 5-7%:-Перше і дуже важливе – підвищення продуктивності в агробізнесі через відкриття ринку землі-Другий фактор зростання, за її словами, – це інвестиції. “Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання вже вірять міжнародні фінансові організації і банки розвитку. Наступний крок – в нас повірять інвестори в підприємства реального сектору”-Серед інших важливих чинників вона зазначила успішну приватизацію, розвиток інфраструктури завдяки концесіям, судову реформу, реформу правоохоронних органів і демонополізацію економіки.Позволю себе откомментировать:1.По первому пункту, а что Маркарова не знает, что еще ни одна в мире агро-страна,никогда не стала успешной ?2.Воодушевляют спекулянты ее, можно было бы назвать эти ее слова "минуткой юмора",а можно и по другому - бережное длительное выстраивание пирамиды, которая может рухнуть в случае любого экономического форс-мажора, будь -то приватовского, будь -то по многомиллиардному валютному займу окончательного решения и т.п.Причем -даже несмотря на то, что погашение растянуто во времени,хватит и того, что планово погашать надо будет, а нового притока не будет.3.Насчет реформ судебной системы и демонополизации - мне кажется, там даже еще и "конь не валялся".Турнир в Нью-Васюках - вот что мне все это напоминает (раньше еще и Гончарук,кажется про 40% за 5 лет писал).А иными словами - много шуму из ничего.Где демонополизациягде деолигархизациягде четкая позиция по Суркисо-Приватам,где пересмотр системы нового "тарифного налога" ( пусть даже тарифы остаются себе высокими, но где выполнение обещаний четко все расписать - что куда и какой монополии отходит из составляющих тарифа)где план по решению мега-проблемы варрантовгде реальные действия по ПИИгде план - чем будет отдавать пресловутые 4.5 млрд.дол, если Лондон проиграемгде реальная реформа таможни, ведь по хорошему там можно за 1-2 месяца все с головы на ноги перевернуть, а прошло уже фиг знает сколько месяцев, сами ж балаболили,что там коррупционных 100 млрд.грн. в год лежитгде посадки коррупционеров, ведь офигенная коррупция - это то,из-за чего как раз и боятся зайти сюда не очередная сетка бутиков накосить долларов, а серьезные производства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.Где весь этот золотой клондайк?Балаболы...