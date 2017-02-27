Alex2007 написав:Мне думается что так как эффект от падения курса проявляется не сразу, а низкий курс влияет негативно на пром.производство (но не только он), то наверное последствия ноябрьских 24...23 еще отобразится на этой статистике в виде "дна в подарок" (пока там только "отпечатан" летний курс "около 25+"). Плюс еще дожали не всех матрасников и еще не доразместили все ОВГЗ - пока еще инвесторы на это ведутся - будут этим пользоваться. Зачем убивать дойную корову пока она дает молоко. А там кривая еще упадет немного
Не сомневаюсь, что еще будет не одно "дно в подарок" - фактически, промпроизводство снижается непрерывно с 2008-го (ситуативный его рост в 2010-2011 гг - это не более, чем коррекция очень глубокого падения 2009-го, спровоцированного мировым финансовым кризисом). Соответственно, на сегодня нет никаких причин остановки долгосрочного падения. Укрепление гривны - это, ИМХО, один из факторов, но не определяющий. Да, девальвация способна дать местному производству некоторые ценовые выгоды на локальном и международном рынках, но глобальных проблем (отток рабочей силы за рубеж, низкое качество подготовки специалистов и отсутствие постоянных заказав для инвестиций в модернизацию производства) она не решает. Тут нужны дорогостоящие государственные программы поддержки. Но во-первых, на них нет денег, а во-вторых, они не поощряются (мягко сказано) условиями соглашения об Ассоциации с ЕС и кредитных программ с МВФ
і? ЄС і МВФ зло, а РФ добро?
Взагалі то економічна теорія каже, що втручання держави з інвестиціями вітісняє приватний капітал. Так що позиція МВФ та ЄС зрозуміла. Чи ти пропонуєш, щоби держава фінансувала та інвестувала на пільгових умовах бізнеси Косюка/Коломойського/Фірташа/Ахмєтова і т.д.
Чи ЄС МВФ забороняє інвестувати у ВПК, космос, авіацію, біотехнології, енергозаощадження?
Що ти хотів сказати? Продовжуй, не запинайся на середині.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Без политики не можешь? ЕС запрещает субсировать экспорт, потому что свободная зона, МВФ запрещает делать это за свой счет, а РФ тут вообще не причем. Зло - это отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики Украины, а не ЕС, или РФ! Промпроизводство - это всегда дорого и долго. Власти проще тарифы на услуги госмонополий повысить, или землю продать... Так и живем...
Милованову странно зашло празднование Нового года, как проспался сразу запостил:
Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище
Действительно, коммунисты полвека под санкциями
Возможно у Милованова созрел план работы на год
Как один из вариантов был провести перепись душ населения, чтобы ВВП на душу увеличилось так как наличных душ явно меньше чем расчетных. Может что-то Милованов еще придумал во время бурного празднования Нового года, как никак министр экономики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище
Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Милованову странно зашло празднование Нового года, как проспался сразу запостил:
Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище
Действительно, коммунисты полвека под санкциями
Возможно у Милованова созрел план работы на год
Как один из вариантов был провести перепись душ населения, чтобы ВВП на душу увеличилось так как наличных душ явно меньше чем расчетных. Может что-то Милованов еще придумал во время бурного празднования Нового года, как никак министр экономики.
Алкогольная интоксикация - вещь суровая
Во-первых, ни Wikipedia, ни Trading Economics цифр не дают, они их перепечатывают с указанием источника - IMF, WB, UN, или CIA.
Во-вторых, почему Куба? Чем она похожа на Украину? Он же кричал недавно про 7 лет до польских зарплат. Почему не показать сравнение с Польшей (правда, там еще более печальная картина)?..
Продаж валюти на міжбанківському ринку 27.12.2019 Усього, млн дол. США 564.1 Обороты на последней сессии ушедшего года оставались весьма высокими. Учитывая, что НБУ продал 50 млн, чистое предложение составило 514 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Банки, что вполне ожидаемо, не захотели мариновать ликвидность все выходные на коррсчетах и разместили ее в овернайты. Их объем увеличился на впечатляющие 25 млрд. Смягчила сокращение ликвидности субботняя внеплановая интервенция НБУ. Казначейство показало неожиданно скромный результат, не повлияв существенно на ликвидность.
НБУ неожиданно внес коррективы в анализ ликвидности за 28 декабря. В графе "Прочие монетарные", где мы смотрим результаты интервенций, появилась положительная сумма, соответствующая примерно 120 млн. долларов. Было там -50. Продажа 50 млн из официальной статистики никуда не исчезла. Получается, что появилась сумма, не имеющая отношения к интервенциям, около 170 млн. Сумма совпадает с той, которая "исчезла" в анализе ликвидности за 27. Я не знаю природы этих движений, но похоже, что деньги сходили туда и обратно. Загадка осталась, но баланс сошелся.
freeze написав:Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище
Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС?
Я не специалист по ВВП, вопросы по этой теме к министру экономики Милованову можно задать прямо в фейсбуке. почётный президент Киевской школы экономики (Київська школа економіки), профессор Питтсбургского университета (США). Заместитель главы Совета Нацбанка Украины
Не отрицаю, может министр забористо отдохнул, подошел к окну и задумался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище
Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС?
Средняя продолжительность жизни на Кубе тоже дутая (79 лет против наших 72 по данным ЦРУ)?