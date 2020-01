Додано: Чет 02 січ, 2020 12:52

zРадио написав: Alex2007 написав: Мне думается что так как эффект от падения курса проявляется не сразу, а низкий курс влияет негативно на пром.производство (но не только он), то наверное последствия ноябрьских 24...23 еще отобразится на этой статистике в виде "дна в подарок" (пока там только "отпечатан" летний курс "около 25+").

Плюс еще дожали не всех матрасников и еще не доразместили все ОВГЗ - пока еще инвесторы на это ведутся - будут этим пользоваться. Зачем убивать дойную корову пока она дает молоко. А там кривая еще упадет немного

Не сомневаюсь, что еще будет не одно "дно в подарок" - фактически, промпроизводство снижается непрерывно с 2008-го (ситуативный его рост в 2010-2011 гг - это не более, чем коррекция очень глубокого падения 2009-го, спровоцированного мировым финансовым кризисом). Соответственно, на сегодня нет никаких причин остановки долгосрочного падения. Укрепление гривны - это, ИМХО, один из факторов, но не определяющий. Да, девальвация способна дать местному производству некоторые ценовые выгоды на локальном и международном рынках, но глобальных проблем (отток рабочей силы за рубеж, низкое качество подготовки специалистов и отсутствие постоянных заказав для инвестиций в модернизацию производства) она не решает. Тут нужны дорогостоящие государственные программы поддержки. Но во-первых, на них нет денег, а во-вторых, они не поощряются (мягко сказано) условиями соглашения об Ассоциации с ЕС и кредитных программ с МВФ

і?

ЄС і МВФ зло, а РФ добро?



Взагалі то економічна теорія каже, що втручання держави з інвестиціями вітісняє приватний капітал. Так що позиція МВФ та ЄС зрозуміла. Чи ти пропонуєш, щоби держава фінансувала та інвестувала на пільгових умовах бізнеси Косюка/Коломойського/Фірташа/Ахмєтова і т.д.



Чи ЄС МВФ забороняє інвестувати у ВПК, космос, авіацію, біотехнології, енергозаощадження?



і?

ЄС і МВФ зло, а РФ добро?

Взагалі то економічна теорія каже, що втручання держави з інвестиціями вітісняє приватний капітал. Так що позиція МВФ та ЄС зрозуміла. Чи ти пропонуєш, щоби держава фінансувала та інвестувала на пільгових умовах бізнеси Косюка/Коломойського/Фірташа/Ахмєтова і т.д.

Чи ЄС МВФ забороняє інвестувати у ВПК, космос, авіацію, біотехнології, енергозаощадження?

Що ти хотів сказати? Продовжуй, не запинайся на середині.

