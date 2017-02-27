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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3332333333343335>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:34

  zzzzzz написав:Сибарит

Простите, я не понял откуда в графе 1.3. 11843 ?

В субботу был аттракцион: https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Я этому уже удивлялся тут: https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4829442#p4829442 :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:37

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит

Простите, я не понял откуда в графе 1.3. 11843 ?

В субботу был аттракцион: https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Я этому уже удивлялся тут: https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4829442#p4829442 :lol:


Блин, а я все пропустил)))
НАК сливал валюту видимо на радостях )))

Таможня отрапортавала о росте доходов))
АГА, НАК растаможил газ наперед на 4 месяца )))

С января таможня по классике -20% от плана)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:45

  zРадио написав:
Средняя продолжительность жизни на Кубе тоже дутая (79 лет против наших 72 по данным ЦРУ)? :mrgreen:

https://www.cia.gov/library/publication ... s/355.html

В Панамі живуть довше, ніж на Кубі, а в ОАЕ менше. І що з того?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:47

  Vert написав:На едином казначейском счёте осталось 17.5 миллиарда.

Завтра, 3-го января должны быть проплачены пенсии за 5,6,7 января.

Также завтра будут выплачены все заработные платы за декабрь коммерческими организациями.

Объем выброшенной налички за один день будет существенным, возможно увеличится спрос на наличный доллар.

Многие коммерческие предприятия выплатили зарплату за декабрь в конце декабря из-за изменения с 03.01.20 ряда счетов в Казначействе (в том числе ,которые уплачиваются с зарплаты)
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:59

Миняйлы исполняют))

Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))

Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев - продажа доллара и менее 24 появилась.
Востаннє редагувалось rasmus в Чет 02 січ, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:09

  zzzzzz написав:Миняйлы исполняют))
Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))

:mrgreen: Є таке, вони трохи нервові люди. А на додаток щей мабуть багато хто влетів на минулому загоні.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На що ж витрачаються всі ці 481,5 млн грн?
https://mind.ua/news/20206186-uryad-vik ... sVh6OtrizA
Від приватизації отримано 536,5 млн грн, на роботу ФДМ пішло 481,5 млн грн.
Ф 23,4/23,87
У нас на прийом максимум був 24,25. Не вирішився здати частину по такому курсу. Швидше за все народ активно здавав на свята і тому обмінки різко понизили прийом.
Зараз щось подібне буде і перед Різдвом. В принципі нічого не змінюється. Чекаємо 2-3 тиждень січня якщо курс буде нижчий 24 - навіть і думати не буду про вихід із $.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:14

  zРадио написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище

Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС?


Средняя продолжительность жизни на Кубе тоже дутая (79 лет против наших 72 по данным ЦРУ)? :mrgreen:

https://www.cia.gov/library/publication ... s/355.html



Средняя - подтверждение того, что не все в мире означают деньги.
Да, с ними комфортнее, можно осуществить и личные цели, и , к примеру, помогать бездомным животным и т.п.


Но и деньги не все, есть еще:

-общий позитивный настрой

-не жить и работать в состоянии выжатого лимона, когда на пятки буквально наступают твои конкуренты по работе, или по бизнесу

-больше уделять времени простым житейским радостям, хорошей погоде,зеленой травке,интересной книге, классике кино,прогулка с детьми,или внуками,чашечке хорошего чая и т.п.

Ну и состояние медицины,конечно, имеет важную роль.По слухам - там неплохо с этим.
У нас же, это не по теме немного, но многим наверное познавательно будет узнать -у меня лет 15-20 назад был постоянный кашель даже в жару летом, все врачи в один голос предполагали негатив,так как не лечилось ни антибиотиками, ни процедурами, вообще ничем, пока одна врачиха не посоветовала рецепт ее деда- ,который еще при царе работал врачом... Буквально за месяц все прошло.
Так что профессионализм отечественной медицины , во всяком случае ее подавляющей части, - вопрос весьма спорный.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:15

НБУ может снизить учетную ставку до 8% к концу 2020 года
https://nv.ua/biz/finance/nbu-hochet-snizit-uchetnuyu-stavku-do-8-v-2020-godu-novosti-ukrainy-50062347.html
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