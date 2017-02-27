Додано: Чет 02 січ, 2020 14:14

zРадио написав: lapay написав: freeze написав: Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище

Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС? Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС?



Средняя продолжительность жизни на Кубе тоже дутая (79 лет против наших 72 по данным ЦРУ)?



https://www.cia.gov/library/publication ... s/355.html Средняя продолжительность жизни на Кубе тоже дутая (79 лет против наших 72 по данным ЦРУ)?

Средняя - подтверждение того, что не все в мире означают деньги.Да, с ними комфортнее, можно осуществить и личные цели, и , к примеру, помогать бездомным животным и т.п.Но и деньги не все, есть еще:-общий позитивный настрой-не жить и работать в состоянии выжатого лимона, когда на пятки буквально наступают твои конкуренты по работе, или по бизнесу-больше уделять времени простым житейским радостям, хорошей погоде,зеленой травке,интересной книге, классике кино,прогулка с детьми,или внуками,чашечке хорошего чая и т.п.Ну и состояние медицины,конечно, имеет важную роль.По слухам - там неплохо с этим.У нас же, это не по теме немного, но многим наверное познавательно будет узнать -у меня лет 15-20 назад был постоянный кашель даже в жару летом, все врачи в один голос предполагали негатив,так как не лечилось ни антибиотиками, ни процедурами, вообще ничем, пока одна врачиха не посоветовала рецепт ее деда- ,который еще при царе работал врачом... Буквально за месяц все прошло.Так что профессионализм отечественной медицины , во всяком случае ее подавляющей части, - вопрос весьма спорный.