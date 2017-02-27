В субботу был аттракцион:
Я этому уже удивлялся тут: https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4829442#p4829442
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:34
В субботу был аттракцион:
Я этому уже удивлялся тут: https://forum.finance.ua/topic3606.html?p=4829442#p4829442
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:37
Блин, а я все пропустил)))
НАК сливал валюту видимо на радостях )))
Таможня отрапортавала о росте доходов))
АГА, НАК растаможил газ наперед на 4 месяца )))
С января таможня по классике -20% от плана)))
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:45
В Панамі живуть довше, ніж на Кубі, а в ОАЕ менше. І що з того?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:47
Многие коммерческие предприятия выплатили зарплату за декабрь в конце декабря из-за изменения с 03.01.20 ряда счетов в Казначействе (в том числе ,которые уплачиваются с зарплаты)
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:59
Миняйлы исполняют))
Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))
Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев - продажа доллара и менее 24 появилась.
Востаннє редагувалось rasmus в Чет 02 січ, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:09
Є таке, вони трохи нервові люди. А на додаток щей мабуть багато хто влетів на минулому загоні.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На що ж витрачаються всі ці 481,5 млн грн?
Від приватизації отримано 536,5 млн грн, на роботу ФДМ пішло 481,5 млн грн.
Ф 23,4/23,87
У нас на прийом максимум був 24,25. Не вирішився здати частину по такому курсу. Швидше за все народ активно здавав на свята і тому обмінки різко понизили прийом.
Зараз щось подібне буде і перед Різдвом. В принципі нічого не змінюється. Чекаємо 2-3 тиждень січня якщо курс буде нижчий 24 - навіть і думати не буду про вихід із $.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:14
Средняя - подтверждение того, что не все в мире означают деньги.
Да, с ними комфортнее, можно осуществить и личные цели, и , к примеру, помогать бездомным животным и т.п.
Но и деньги не все, есть еще:
-общий позитивный настрой
-не жить и работать в состоянии выжатого лимона, когда на пятки буквально наступают твои конкуренты по работе, или по бизнесу
-больше уделять времени простым житейским радостям, хорошей погоде,зеленой травке,интересной книге, классике кино,прогулка с детьми,или внуками,чашечке хорошего чая и т.п.
Ну и состояние медицины,конечно, имеет важную роль.По слухам - там неплохо с этим.
У нас же, это не по теме немного, но многим наверное познавательно будет узнать -у меня лет 15-20 назад был постоянный кашель даже в жару летом, все врачи в один голос предполагали негатив,так как не лечилось ни антибиотиками, ни процедурами, вообще ничем, пока одна врачиха не посоветовала рецепт ее деда- ,который еще при царе работал врачом... Буквально за месяц все прошло.
Так что профессионализм отечественной медицины , во всяком случае ее подавляющей части, - вопрос весьма спорный.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:15
НБУ может снизить учетную ставку до 8% к концу 2020 года
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