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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3332333333343335

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:29

  zРадио написав:
  flyman написав:і?
ЄС і МВФ зло, а РФ добро?


Без политики не можешь? ЕС запрещает субсировать экспорт, потому что свободная зона, МВФ запрещает делать это за свой счет, а РФ тут вообще не причем. Зло - это отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики Украины, а не ЕС, или РФ! Промпроизводство - это всегда дорого и долго. Власти проще тарифы на услуги госмонополий повысить, или землю продать... Так и живем...

Самое больше зло, это когда нам на голову полетят путинские бомбы, а потом повторится Голодомор.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:35

  Mazay256 написав:НБУ может снизить учетную ставку до 8% к концу 2020 года
https://nv.ua/biz/finance/nbu-hochet-snizit-uchetnuyu-stavku-do-8-v-2020-godu-novosti-ukrainy-50062347.html


"Наш прогноз по ставке был 9% на конец [2020] года, 8% - в 2021-м. Мы с коллегами уже обсуждали, что этого показателя мы сможем достичь в следующем году», — заявил Смолий.

Вот так резко улучшить свой прогноз, это могут не все.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:55

  zzzzzz написав:Миняйлы исполняют))

Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))

Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))


Нервные по двум причинам:
1) конкуренция бешеная,а вот желающих сдавать\покупать стало гораздо меньше(это со слов знакомого валютчика),
2) курсы то вверх,то вниз,не все успевают за этими горочками.

Всё вместе очень выматывает,иди знай как работать чтобы побольше заработать и желательно не влететь.

Да и зачем Вам думать о сдаче доллара,все форумы о валюте превратились в плач и истерики о неправильности низкого курса и о скорой неминуемой ракете в небеса,вот последняя вводная была уровень промпроизводства,скоро книжки начнут писать,как один месяц может привести к кризису как в 2008-м,причём в мировом масштабе.

А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))

Никого не подкалываю,сам не угадал с курсом,так что троллю сам себя в том числе :oops:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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  #<1 ... 3332333333343335
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