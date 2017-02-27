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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:35
"Наш прогноз по ставке был 9% на конец [2020] года, 8% - в 2021-м. Мы с коллегами уже обсуждали, что этого показателя мы сможем достичь в следующем году», — заявил Смолий.
Вот так резко улучшить свой прогноз, это могут не все.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:55
zzzzzz написав:
Миняйлы исполняют))
Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))
Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))
Нервные по двум причинам:
1) конкуренция бешеная,а вот желающих сдавать\покупать стало гораздо меньше(это со слов знакомого валютчика),
2) курсы то вверх,то вниз,не все успевают за этими горочками.
Всё вместе очень выматывает,иди знай как работать чтобы побольше заработать и желательно не влететь.
Да и зачем Вам думать о сдаче доллара,все форумы о валюте превратились в плач и истерики о неправильности низкого курса и о скорой неминуемой ракете в небеса,вот последняя вводная была уровень промпроизводства,скоро книжки начнут писать,как один месяц может привести к кризису как в 2008-м,причём в мировом масштабе.
А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))
Никого не подкалываю,сам не угадал с курсом,так что троллю сам себя в том числе
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:08
rasmus написав:
Киев - продажа доллара и менее 24 появилась.
Для зимнего периода важнее биды,ведь зимой слив,летом откуп,это аксиому знает даже школьник))
Кореша встретил,он грит одолжи 20 грн,а то зашёл в обменку,а там дают за 15 евро 397 гривен,попёрся к менялам,сказали дадут 380,грит вернусь в обменку,но не уверен что там гривна есть...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:15
freeze написав:
"Наш прогноз по ставке был 9% на конец [2020] года, 8% - в 2021-м. Мы с коллегами уже обсуждали, что этого показателя мы сможем достичь в следующем году», — заявил Смолий.
Вот так резко улучшить свой прогноз, это могут не все.
Это всё разговоры в пользу нерезидентов.
Если ситуация на рынках металла,капитала и урожай примут неблагоприятный оттенок,то ставка запросто может быть и 20% во избежание обвалов и краха,ещё раз повторюсь,это разговор ради самого разговора,НБУ недавно абсолютно чётко и ясно дал понять,что ему повысить ставку с 12.5% до 18-ти пару раз плюнуть\позаседать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:19
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг в листопаді 2019 року збільшилася на 16,4% до жовтня-2019 і склала 55,1 млрд грн (без урахування електроенергії).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Держстату.
У листопаді 2019 роки українці сплатили за житлокомпослуги 7,4 млрд грн, що склало 48,5% нарахованої за цей місяць суми.
За постачання електроенергією сплачено 3,2 млрд грн (115,6% нарахувань за рахунок погашення заборгованостей попередніх періодів).
Найбільш високий рівень оплати житлокомпослуг в листопаді-2019 зафіксований у Чернівецькій (71,9% суми нарахувань), Закарпатській (67%) і Волинській (64,7%) областях.
Найнижчий рівень оплати - в Донецькій, Луганській, Сумській та Полтавській областях (36-42% суми нарахувань).
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:21
Сомик, я спросил за покупку что-бы понять на сколько запаковпны миняйлы валютой. И мой вопрос как раз дал реальное представление что запакованы хорошо, если гривна только на одной точке осталась.
Если спросить почем продают, эта информация мало даст понимания ситуации.
Но завтра может на рынок придет свежая гривна. По этому и не торопятся курс снижать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:39
zzzzzz написав:
Сомик, Но завтра может на рынок придет свежая гривна. По этому и не торопятся курс снижать.
У каждого пана есть свой план(с).
Моё мнение,что менялы понимают,что им опять надо будет думать как работать в режиме валюта никому не нужна,вот и не хотят принимать задорого,если что скинут банкам,ведь пока на МБ курс выше озвученного вам приёма,продажа по инерции немного задёрнута вверх,может быть на лоха держут цены в надежде на мифических майоров с баулами гривны(плюс форумы менялы тоже почитывают и эти слёзные речи о промпроизводстве также),а вот низкие биды говорят о том,что нас ждут очередные полгода плохая погода для доллароматрасникоФФ
п.с. моё мнение,что скинули по 23.95 и по 24.50 правильно,откуп взад по 24 был ошибочным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:55
Сибарит написав:
Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.12.2019
Усього, млн дол. США 564.1
Обороты на последней сессии ушедшего года оставались весьма высокими.
Учитывая, что НБУ продал 50 млн, чистое предложение составило 514 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Банки, что вполне ожидаемо, не захотели мариновать ликвидность все выходные на коррсчетах и разместили ее в овернайты. Их объем увеличился на впечатляющие 25 млрд. Смягчила сокращение ликвидности субботняя внеплановая интервенция НБУ. Казначейство показало неожиданно скромный результат, не повлияв существенно на ликвидность.
НБУ неожиданно внес коррективы в анализ ликвидности за 28 декабря.
В графе "Прочие монетарные", где мы смотрим результаты интервенций, появилась положительная сумма, соответствующая примерно 120 млн. долларов. Было там -50. Продажа 50 млн из официальной статистики никуда не исчезла.
Получается, что появилась сумма, не имеющая отношения к интервенциям, около 170 млн. Сумма совпадает с той, которая "исчезла" в анализе ликвидности за 27. Я не знаю природы этих движений, но похоже, что деньги сходили туда и обратно. Загадка осталась, но баланс сошелся.
28го был аук под 1 участника - Нафтогаза
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edvardd
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:59
С Новым годом!
Отгуляли, отбухали, откобелировали?
Пора за дело?
Тогда даю установку на 2020 - Трамп будет целенаправленно опускать доллар по отношению к другим валютам. Доллар будет не только к ним дешеветь, но и терять свою покупательскую способность. Парадокс - хотя будут дорожать, но еще больше будут терять свою покупательскую способность наши европейские евро, фунт и франк. Как ни крути, но без золота никак.
Продолжаем тариться или как?
Такие похмельные сплетни ходят у нас на Уолл стрите.
Через полчаса мы посмотрим на начало торгов. Доложу.
Wall Street analysts expect a decline of several percentage points in the dollar in 2020 to follow on the 2.6% drop seen in Q4. While the ripple effect of a weaker dollar impacts different companies in various ways, the list of companies that generate 50% or higher of their sales overseas includes Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Western Digital (NASDAQ:WDC), Avery Dennison (NYSE:AVY), Agilent Technologies (NYSE:A), 3M (NYSE:MMM), Procter & Gamble (NYSE:PG), Apple (AAPL), Boeing (NYSE:BA), Pfizer (NYSE:PFE) and Microsoft (MSFT).
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:04
Частично (25%) откупился па23.76
Сбрасывал, напомню, па24.40 и па24.55
0.8-1% СУТОЧНЫХ на сумме. Доходность выше чем на торговле наркотиками и оружием.
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