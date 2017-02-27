Додано: Чет 02 січ, 2020 14:55

zzzzzz написав: Миняйлы исполняют))



Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))



Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 )) Миняйлы исполняют))Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))

Нервные по двум причинам:1) конкуренция бешеная,а вот желающих сдавать\покупать стало гораздо меньше(это со слов знакомого валютчика),2) курсы то вверх,то вниз,не все успевают за этими горочками.Всё вместе очень выматывает,иди знай как работать чтобы побольше заработать и желательно не влететь.Да и зачем Вам думать о сдаче доллара,все форумы о валюте превратились в плач и истерики о неправильности низкого курса и о скорой неминуемой ракете в небеса,вот последняя вводная была уровень промпроизводства,скоро книжки начнут писать,как один месяц может привести к кризису как в 2008-м,причём в мировом масштабе.А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))Никого не подкалываю,сам не угадал с курсом,так что троллю сам себя в том числе