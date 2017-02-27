Фраза из разряда "покупаю по 3, продаю по 5 и на эти 2% живу"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:13
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:13
Захотели как на Кубе?
А на Кубе самая симпатичная малолетка с радостью отдастся вам за пакет молока, а сформировавшаяся личность - за пачку американских сигарет. $10 за ночь - это осчастливить самую очаровательную кубиночку.
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:17
Нервные по двум причинам:
1) конкуренция бешеная,а вот желающих сдавать\покупать стало гораздо меньше(это со слов знакомого валютчика),
2) курсы то вверх,то вниз,не все успевают за этими горочками.
Всё вместе очень выматывает,иди знай как работать чтобы побольше заработать и желательно не влететь.
Да и зачем Вам думать о сдаче доллара,все форумы о валюте превратились в плач и истерики о неправильности низкого курса и о скорой неминуемой ракете в небеса,вот последняя вводная была уровень промпроизводства,скоро книжки начнут писать,как один месяц может привести к кризису как в 2008-м,причём в мировом масштабе.
А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))
Никого не подкалываю,сам не угадал с курсом,так что троллю сам себя в том числе [/quote]
Ну транзит - штука неоднозначная,
там вроде как вместо заявленных 15 млрд.дол. за 5 лет профита,
сползли до 7 млрд.дол. за тех же пять лет.
Если посчитать себестоимость прокачки и рентабельность -
цифра достаточно фиговейшая получается.
Плюс объемом прокачки прессовать могут.
Другое дело, что мы не ведем разговор пока что о курсах 30-35 и т.п., так как многое из взаимоотношений уходит в экономические плоскости.
До экономической нормализации очень далеко, но все равно космическое расстояние прошли сравнительно в экономическом плане.
Одним словом, есть и плюсы ,и минусы для курсов,сойдется скорее всего где-то посредине,26-27,возможно когда-нибудь и 28.
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:27
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