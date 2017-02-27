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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3333333433353336

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:13

  Captain Obvious написав:Частично (25%) откупился па23.76

0.8-1% СУТОЧНЫХ на сумме. Доходность выше чем на торговле наркотиками и оружием.

Фраза из разряда "покупаю по 3, продаю по 5 и на эти 2% живу" :lol:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:13

  zРадио написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Цікаво порівняти рівень ВВП України з Кубою. В Україні ВВП (валовий внутрішній продукт) – $9200 приведений на людину (PPP) та $3100 номінальний (2018 рік). В Кубі ВВП – $12300 приведений на людину (PPP) та $8500 номінальний (wiki). Trading economics дає інші цифри – $21000 приведений та $6600 номінальний. Тобто і приведений і номінальний ВВП на людину в Кубі вище

Так само, як кубинський, був дутий ВВП і при Совку. Зарплати по двадцять-тридцять доларів, злидні і дефіцит - це кубинські реалії. Взагалі не зрозуміло, кому потрібен якийсь ВВП, якщо якість життя залежить від доларових середніх зарплат чи зарплат по ППС?


Средняя продолжительность жизни на Кубе тоже дутая (79 лет против наших 72 по данным ЦРУ)? :mrgreen:

https://www.cia.gov/library/publication ... s/355.html


Захотели как на Кубе? :lol:
А на Кубе самая симпатичная малолетка с радостью отдастся вам за пакет молока, а сформировавшаяся личность - за пачку американских сигарет. $10 за ночь - это осчастливить самую очаровательную кубиночку. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:17

  somilitark написав:Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))

Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))


Нервные по двум причинам:
1) конкуренция бешеная,а вот желающих сдавать\покупать стало гораздо меньше(это со слов знакомого валютчика),
2) курсы то вверх,то вниз,не все успевают за этими горочками.

Всё вместе очень выматывает,иди знай как работать чтобы побольше заработать и желательно не влететь.

Да и зачем Вам думать о сдаче доллара,все форумы о валюте превратились в плач и истерики о неправильности низкого курса и о скорой неминуемой ракете в небеса,вот последняя вводная была уровень промпроизводства,скоро книжки начнут писать,как один месяц может привести к кризису как в 2008-м,причём в мировом масштабе.

А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))

Никого не подкалываю,сам не угадал с курсом,так что троллю сам себя в том числе :oops:[/quote]



Ну транзит - штука неоднозначная,
там вроде как вместо заявленных 15 млрд.дол. за 5 лет профита,
сползли до 7 млрд.дол. за тех же пять лет.

Если посчитать себестоимость прокачки и рентабельность -
цифра достаточно фиговейшая получается.

Плюс объемом прокачки прессовать могут.

Другое дело, что мы не ведем разговор пока что о курсах 30-35 и т.п., так как многое из взаимоотношений уходит в экономические плоскости.

До экономической нормализации очень далеко, но все равно космическое расстояние прошли сравнительно в экономическом плане.

Одним словом, есть и плюсы ,и минусы для курсов,сойдется скорее всего где-то посредине,26-27,возможно когда-нибудь и 28.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:27

  Автор77 написав:Если посчитать себестоимость прокачки и рентабельность -
цифра достаточно фиговейшая получается.



Называется, мысли с очка. :lol:
Ты посчитал себестоимость и рентабельность? Не смеши. Не с твоей тупостью и уровнем развития. :?
Libo
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  #<1 ... 3333333433353336
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