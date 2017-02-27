Додано: Чет 02 січ, 2020 16:17

somilitark написав: Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))



Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 )) Позвонил одному сетевику, спрашивал про сдачу доллара, сказал что все точки забиты, только в одной есть гривна, может взять по 23,60, сразу спросил а почем может отдать - обиделся)))))Позвонил другому, спросил продажу - 24,05 ))

Нервные по двум причинам:1) конкуренция бешеная,а вот желающих сдавать\покупать стало гораздо меньше(это со слов знакомого валютчика),2) курсы то вверх,то вниз,не все успевают за этими горочками.Всё вместе очень выматывает,иди знай как работать чтобы побольше заработать и желательно не влететь.Да и зачем Вам думать о сдаче доллара,все форумы о валюте превратились в плач и истерики о неправильности низкого курса и о скорой неминуемой ракете в небеса,вот последняя вводная была уровень промпроизводства,скоро книжки начнут писать,как один месяц может привести к кризису как в 2008-м,причём в мировом масштабе.А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))Никого не подкалываю,сам не угадал с курсом,так что троллю сам себя в том числе[/quote]Ну транзит - штука неоднозначная,там вроде как вместо заявленных 15 млрд.дол. за 5 лет профита,сползли до 7 млрд.дол. за тех же пять лет.Если посчитать себестоимость прокачки и рентабельность -цифра достаточно фиговейшая получается.Плюс объемом прокачки прессовать могут.Другое дело, что мы не ведем разговор пока что о курсах 30-35 и т.п., так как многое из взаимоотношений уходит в экономические плоскости.До экономической нормализации очень далеко, но все равно космическое расстояние прошли сравнительно в экономическом плане.Одним словом, есть и плюсы ,и минусы для курсов,сойдется скорее всего где-то посредине,26-27,возможно когда-нибудь и 28.