Додано: Чет 02 січ, 2020 16:50

Политинформация,для тех кому лень полностью перечитывать - самое главное из материала:..........."В 2019 году в Украину рекой текла валюта. За 12 месяцев нерезиденты нарастили объем вложений в украинские долговые бумаги в 18,5 раз — с 6,349 млрд грн до 117,72 млрд грн (на 2 января 2020 года).Покупка нерезидентами ОВГЗ стала основным экономическим фактором прошлого года, вызвав укрепление гривны на 19 процентов. Критики говорят, что построили финансовую пирамиду. Сторонники, что нашли золотую жилу. На самом деле, всё оно не так однозначно.В начале декабря, ещё до того, как стало известно о падении промпроизводства на 7.5 процентов, я писал о том, что укрепление курса приведет к потере экспортерами за год примерно $3-3.5 млрд. оборотки. Из-за нарушения ценовых пропорций между курсом и затратами. Никаких внятных и убедительных комментариев, опровергающих эти расчеты, не прозвучало. Кроме того, что — ну да. У перемоги есть своя цена, а ОВГЗ - это такая перемога, что $3-3.5 млрд. потерь, это мелочь.Являются ли эти конкретные ОВГЗ в финансовой пирамидой? Пока нет. Наш валютный рынок очень маленький. Купить и продать на нем одномоментно не то, что 500, но даже 200 млн долларов может только Нацбанк. Собственно, он и выкупал всю валюту, которую завели в Украину нерезиденты под ОВГЗ.Завтра (через год, или через три) они, получив назад свои десятки миллиардов гривен, начнут выходить с рынка. Попытаются на рынке купить валюту. Купить, естественно, не смогут. Там нет таких объёмов. Продать им валюту для «выхода» может снова только Нацбанк. Он это тоже понимает, поэтому все эти миллиарды вынужден будет держать в резервах до момента выхода нерезидентов из ОВГЗ. И пока он это будет делать, пирамиды не возникнет. А если потратят и валюту, и гривну и начнут «догоняться» новыми займами, то вполне может получиться то, что в 90-х было в Аргентине, Мексике и России. Когда все их местные «ОВГЗ» для нерезидентов взяли и в один прекрасный день накрылись медным тазом. Похоронив национальные валюты.Чтоб было понятнее. Купив у нерезидента валюту в 2019 г. по 26, Нацбанк при укреплении гривны на 10 процентов, продаст её «на выходе» уже по курсу 23.4 и получит убытки 2.6 грн. на долларе. А при ослаблении на те же 10 процентов, прибыль 2.6.А какой у нас будет курс через год, через три? Похоже, этого не знают и люди, принимающие экономические решения. Макропрогноз на прошлый год был 29.4. Закончили 23.5. На следующий год Нацбанк дает 27. У министра экономики Милованова два сценария, на 24 и 27.Премьер-министр Гончарук вообще заявил, что гривна будет и дальше укрепляться. Меня лично, такой экономический плюрализм пугает. Потому что за каждой этой цифрой стоят миллиарды. Или потерь или выигрышей. Не только в бюджете, но и в реальной экономике".........Не,ну если чесно, немного пугают "самокатчики", появляются сомнения в том,что они в полной мере понимают то,что делают.Конечно, если они ухитрятся каким-то образом погашать по 27-28,прокинув ОВГЗ-шников лесом,да еще при этом не завалят пирамиду и смогут выплачивать долги,да еще как-то порешают и насчет Привата,и насчет 4.5 млрд.дол. долга, и про варранты не забудут,тогда - сниму шляпу.Ну что-то мне подсказывает,что они немножко заблудились в лабиринте проблем