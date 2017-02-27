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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3333333433353336

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Модератор написав:Пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской на канал!
монетизация :roll: луйкнул с 32 акков и подписался с 37-ми
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:29

Sidus
Человек заработал почти 3%
А теперь посмотрите доходности по долларовым депозитам 4-4,5% и минус налоги ( 19,5% )
= чистая доходность 3,22-3,62%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33

  Libo написав:Как и предполагалось, рекорды и ралли на рынках продолжились и в новом году.
Надеемся, что так будет и на протяжении всего года. :D

S&P 500 hits record as Wall Street’s monster 2019 rally extends into the new year

Самое время перекладываться из мегапузыря в недооцененное серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:40

  zzzzzz написав:Sidus
Человек заработал почти 3%
А теперь посмотрите доходности по долларовым депозитам 4-4,5% и минус налоги ( 19,5% )
= чистая доходность 3,22-3,62%


Так я только за, но гораздо удобнее это делать с лэптопа или смартфона.
У банков есть покупка/продажа валюты онлайн, но это не то, это не рынок.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46252 ... orozhchymy
Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими

Похоже, уже стали более дорогими.
Только что сдавал на "горячку" показатели газа, декабрьский тариф 6-31 (это уже с транспортировкой).
Январский - 6-91, но без транспортировки, сколько там точно транспорт они еще не высчитали, наверное все вместе чуть меньше 8 грн.
А балаболили знатно ,что мол разберутся с прозрачностью и обоснованностью.

Не в цене естественно дело,
а в непрозрачности,
сколько там монополии сверхприбыли отымеют,
отсюда и макроэкономическая стабильность-нестабильность,
и последующие курсы нацвалюты.

Касается в принципе каждого.

Больше заплатят монополиям - меньше купят товаров-меньше налогов в бюджет-

и так далее.

А в конце цепочки - курс гривны в будущем - как зеркала экономики.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46241 ... lyut-svitu
Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше зросли.
Про це повідомляє Bloomberg.Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

Скажем так -Bloomberg далеко, а тут виднее.

У меня куча знакомых из небольших городков западной части,родственники там, все в одни голос говорят:
-реально чувствуется,что люди начинают съезжаться лишь в канун польского рождества, а так народу в городках сравнительно мало
-торговля декабрь к декабрю,судя по выручке сильно просела (продукты,электроника и т.п.)
-бюрка трудоустройства растут с не меньшими темпами чем ломбарды и швидкогроши.

Я,например знаю -
когда гривна станет не спекулятивно крепкой,
а реально крепкой:

Когда количество этих ломбардов,
швидкогрошей
и бюрко по трудоустрою
на улицах всех городов Украины
уменьшится хотя бы в 10 раз,
ну ,или вообще исчезнут, ну не за одну ночь как игралки, а хотя бы на протяжении нескольких месяцев.

Как вам индикатор?

А ведь в каждой шутке - есть только доля шутки.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:51

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Captain Obvious написав:Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60

Не переключайтесь.

Я вчора взяв по 24.6
Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.
Оператор учотки Первий ще обізвав алєнєм.

Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.

На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет
antey1969
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  #<1 ... 3333333433353336
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