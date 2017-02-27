монетизация луйкнул с 32 акков и подписался с 37-ми
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
монетизация луйкнул с 32 акков и подписался с 37-ми
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:29
Sidus
Человек заработал почти 3%
А теперь посмотрите доходности по долларовым депозитам 4-4,5% и минус налоги ( 19,5% )
= чистая доходность 3,22-3,62%
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:40
Так я только за, но гораздо удобнее это делать с лэптопа или смартфона.
У банков есть покупка/продажа валюты онлайн, но это не то, это не рынок.
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46252 ... orozhchymy
Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Похоже, уже стали более дорогими.
Только что сдавал на "горячку" показатели газа, декабрьский тариф 6-31 (это уже с транспортировкой).
Январский - 6-91, но без транспортировки, сколько там точно транспорт они еще не высчитали, наверное все вместе чуть меньше 8 грн.
А балаболили знатно ,что мол разберутся с прозрачностью и обоснованностью.
Не в цене естественно дело,
а в непрозрачности,
сколько там монополии сверхприбыли отымеют,
отсюда и макроэкономическая стабильность-нестабильность,
и последующие курсы нацвалюты.
Касается в принципе каждого.
Больше заплатят монополиям - меньше купят товаров-меньше налогов в бюджет-
и так далее.
А в конце цепочки - курс гривны в будущем - как зеркала экономики.
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46241 ... lyut-svitu
Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше зросли.
Про це повідомляє Bloomberg.Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.
Скажем так -Bloomberg далеко, а тут виднее.
У меня куча знакомых из небольших городков западной части,родственники там, все в одни голос говорят:
-реально чувствуется,что люди начинают съезжаться лишь в канун польского рождества, а так народу в городках сравнительно мало
-торговля декабрь к декабрю,судя по выручке сильно просела (продукты,электроника и т.п.)
-бюрка трудоустройства растут с не меньшими темпами чем ломбарды и швидкогроши.
Я,например знаю -
когда гривна станет не спекулятивно крепкой,
а реально крепкой:
Когда количество этих ломбардов,
швидкогрошей
и бюрко по трудоустрою
на улицах всех городов Украины
уменьшится хотя бы в 10 раз,
ну ,или вообще исчезнут, ну не за одну ночь как игралки, а хотя бы на протяжении нескольких месяцев.
Как вам индикатор?
А ведь в каждой шутке - есть только доля шутки.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 02 січ, 2020 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:51
На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет
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