Додано: Чет 02 січ, 2020 17:50

Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше серед усіх валют світу.Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше зросли.Про це повідомляє Bloomberg.Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.У Bloomberg зазначають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України, адже стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.Скажем так -Bloomberg далеко, а тут виднее.У меня куча знакомых из небольших городков западной части,родственники там, все в одни голос говорят:-реально чувствуется,что люди начинают съезжаться лишь в канун польского рождества, а так народу в городках сравнительно мало-торговля декабрь к декабрю,судя по выручке сильно просела (продукты,электроника и т.п.)-бюрка трудоустройства растут с не меньшими темпами чем ломбарды и швидкогроши.Я,например знаю -когда гривна станет не спекулятивно крепкой,а реально крепкой:Когда количество этих ломбардов,швидкогрошейи бюрко по трудоустроюна улицах всех городов Украиныуменьшится хотя бы в 10 раз,ну ,или вообще исчезнут, ну не за одну ночь как игралки, а хотя бы на протяжении нескольких месяцев.Как вам индикатор?А ведь в каждой шутке - есть только доля шутки.