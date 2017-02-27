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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3334333533363337>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:29

Sidus
Человек заработал почти 3%
А теперь посмотрите доходности по долларовым депозитам 4-4,5% и минус налоги ( 19,5% )
= чистая доходность 3,22-3,62%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:40

  zzzzzz написав:Sidus
Человек заработал почти 3%
А теперь посмотрите доходности по долларовым депозитам 4-4,5% и минус налоги ( 19,5% )
= чистая доходность 3,22-3,62%


Так я только за, но гораздо удобнее это делать с лэптопа или смартфона.
У банков есть покупка/продажа валюты онлайн, но это не то, это не рынок.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46252 ... orozhchymy
Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими

Похоже, уже стали более дорогими.
Только что сдавал на "горячку" показатели газа, декабрьский тариф 6-31 (это уже с транспортировкой).
Январский - 6-91, но без транспортировки, сколько там точно транспорт они еще не высчитали, наверное все вместе чуть меньше 8 грн.
А балаболили знатно ,что мол разберутся с прозрачностью и обоснованностью.

Не в цене естественно дело,
а в непрозрачности,
сколько там монополии сверхприбыли отымеют,
отсюда и макроэкономическая стабильность-нестабильность,
и последующие курсы нацвалюты.

Касается в принципе каждого.

Больше заплатят монополиям - меньше купят товаров-меньше налогов в бюджет-

и так далее.

А в конце цепочки - курс гривны в будущем - как зеркала экономики.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:51

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Captain Obvious написав:Со спокойствием Будды ливанул еще па 24.60

Не переключайтесь.

Я вчора взяв по 24.6
Все ж краще зустріти спокійно Різдво в $ а не переживати за курс найкрасивішої майже 10 днів.
Оператор учотки Первий ще обізвав алєнєм.

Слил всего пару часов назад(с трудом) по 24.6, а уже на текущий момент есть места с отдачей по 24.6. Киев.

На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:31

В Николаеве сегодня видела 23,80-24,00 - Декабристов (очень удивила маржа), а также 23,60-24,20 (рынок Колос), везде без очереди.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:35

Такое впечатление что Миняйло не спешит сливать валюту в надежде на завтрашний спрос
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:44

  zzzzzz написав:Такое впечатление что Миняйло не спешит сливать валюту в надежде на завтрашний спрос


Межбанк завтра может поколбасить,продавцы валюты увидят,что её можно с пользой для цены придержать и может пойти рост в район 24.
НБУ по идее не должен вмешиваться ибо особого роста не ожидается даже в теории,плюс 20 коп. за сессию это явно не ракета.

Так что есть варианты,но есть вариант и раннего выхода не особо заморачивающихся продавцов,которые могут ливануть с утра,ведь 23.74-76 на продажу это не недавние 23.30.

Я лично не ставил бы на рост,всё таки сейчас эра гривны,как ни крути,плюс на горизонте посевная,глобально полгода можно быть на сигарете(цитата одного уже покойного знакомого),т.е. не переживать за курс.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:47

  antey1969 написав:На шампанское и икорку уже заработал.)))
Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка.
Флаймену индивидуально большой и горячий привет

Новичкам везёт,на вашем месте я бы поспешил на полугодовой депо.

А Флая нечего троллить,он выловил все банки трупы,ему выхватить пик по курсу,это как в очередной раз получить свои деньги не из банка,а из фонду грабування(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:50

somilitark
Завтра может быть спрос со стороны всяких "пидрядчиков" которые осваивали бюджет под конец года.
С другой стороны на межбанке стадо продаванов могут захотеть слить по текущим неплохим ценам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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