Додано: Чет 02 січ, 2020 18:44

zzzzzz написав: Такое впечатление что Миняйло не спешит сливать валюту в надежде на завтрашний спрос Такое впечатление что Миняйло не спешит сливать валюту в надежде на завтрашний спрос

Межбанк завтра может поколбасить,продавцы валюты увидят,что её можно с пользой для цены придержать и может пойти рост в район 24.НБУ по идее не должен вмешиваться ибо особого роста не ожидается даже в теории,плюс 20 коп. за сессию это явно не ракета.Так что есть варианты,но есть вариант и раннего выхода не особо заморачивающихся продавцов,которые могут ливануть с утра,ведь 23.74-76 на продажу это не недавние 23.30.Я лично не ставил бы на рост,всё таки сейчас эра гривны,как ни крути,плюс на горизонте посевная,глобально полгода можно быть на сигарете(цитата одного уже покойного знакомого),т.е. не переживать за курс.