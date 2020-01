Додано: Чет 02 січ, 2020 19:31

antey1969 написав:



Сезонність збилася. Курс гривни залишився плаваючий, але прив'язку до літа я б не робив. Мінімум може бути в лютому або в березні, а може ми його в грудні пройшли.

Курс буде плавати, це навіть не обговорюється, але вже не буде такої яскраво вираженої сезонності зима-літо.

При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть.

Бюджет и так задыхается, какой уж тут укрепляж гривны в долгосроке.

При подальшому зміцненні гривні все виробництво, і так дихаюче через раз, сумно постукуючи колесами по рейках ревальвації, прокотиться прямісінько в прірву.

Бюджет і так задихається, який уж тут зміцняж гривні в довгостроці.

Але це так, роздуми на тему. Які вітри дмуть в головах глав НБУ і Мініна одному Богу відомо.



Значит надо приспосабливаться к таким низинам.

Значить треба пристосовуватися до таких низин.

До висот то звикала промисловість і втягнулися.

