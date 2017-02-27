zzzzzz написав:somilitark Завтра может быть спрос со стороны всяких "пидрядчиков" которые осваивали бюджет под конец года. С другой стороны на межбанке стадо продаванов могут захотеть слить по текущим неплохим ценам.
Я тоже самое говорю. Надо смотреть более глобально,а глобально там пока перекос в сторону продавцов и сезонного укрепления гривны.
Но учитывая истерики по укреплению уже даже из первых уст в государстве,то скорее боковик на имеющихся уровнях.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Держбюджет-2019 зведений з дефіцитом в понад 70 мільярдів гривень – Мінфін
Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.
Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби (ДКСУ).
Повідомляється, що зокрема дефіцит загального фонду Державного бюджету був в межах планового показника у 69 млрд грн.
Дефіцит держбюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 млрд грн.
За результатами року доходи загального фонду державного бюджету зросли на 5,5% р/р до 879,8 млрд грн.
Доходи загального фонду державного бюджету від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,9% р/р до 110 млрд грн і перевищили план на 3,6% через вищі темпи зростання середньої заробітної плати, ніж було враховано в бюджеті.
Ліпші фінансові результати підприємств сприяли зростанню надходжень від податку на прибуток підприємств (ПнПП) на 11,8% р/р до 107,1 млрд грн, що на 12,1% більше за план.
Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 950,7 млрд грн, що на 3,2% менше за планові показники.
Водночас нижчими за планові було обслуговування державного бюджету внаслідок міцнішої гривні та ефективного управління боргом Мінфіном, зокрема більш стрімкого зниження дохідності за запозиченнями (загальна економія включно зі змінами до ДБ 2019 становила 25,3 млрд грн порівняно з початковим планом на 2019 рік: зокрема 21,6 млрд грн, врахованих в змінах, та ще додатково 3,7 млрд грн після змін).
zzzzzz написав: Сезонность сбилась. Курс гривны остался плавающий, но привязку к лету я бы не делал. Минимум может быть в феврале или в марте, а может мы его в декабре прошли.
Курс будет плавать, это даже не обсуждается, но уже не будет такой ярковыраженной сезонности зима-лето.
А я думаю,что сезонность особо никто не отменял,есть посевная,есть приезжие летом,а я прошлым летом в Железном Порту таки был удивлён количеством белорусов,а также забитостью трасс на юг от разных номеров ,в т.ч. и от русских.
Так что предложения валюты в первой половине года побольше чем осенью и в конце года,из этого делаю вывод,что первая половина года это время быть спокойным за гривну.
Потом будет урожай,вот урожай это фактор риска,прошлогодний отличный урожай закрыл даже серьёзный минус металлургии,это этот самый уровень промпроизводства,о котором сточили кучу клав графоманы.
Ятакдумаю,но у каждого своё мнение)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
antey1969 написав:На шампанское и икорку уже заработал.))) Но переобуваться не спешу, жду завтрашнего межбанка. Флаймену индивидуально большой и горячий привет
Новичкам везёт,на вашем месте я бы поспешил на полугодовой депо.
Сезонность сбилась. Курс гривны остался плавающий, но привязку к лету я бы не делал. Минимум может быть в феврале или в марте, а может мы его в декабре прошли.
Курс будет плавать, это даже не обсуждается, но уже не будет такой ярковыраженной сезонности зима-лето.
При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть. Бюджет и так задыхается, какой уж тут укрепляж гривны в долгосроке. Но это так, размышления на тему. Какие ветры дуют в головах глав НБУ и Минина одному Богу известно.
Alex2007 написав:Пока что кризис наступил у украинских матрасников
Викидають матраци з заощадженнями на смітник:
Под Одессой местные жители нашли на мусорной свалке матрас, набитый деньгами В течение шести месяцев средства будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел https://kp.ua/life/656410-pod-odessoi-m ... yi-denhamy
somilitark написав:Сезонность сбилась. Курс гривны остался плавающий, но привязку к лету я бы не делал. Минимум может быть в феврале или в марте, а может мы его в декабре прошли.
Курс будет плавать, это даже не обсуждается, но уже не будет такой ярковыраженной сезонности зима-лето.
При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть. Бюджет и так задыхается, какой уж тут укрепляж гривны в долгосроке. Но это так, размышления на тему. Какие ветры дуют в головах глав НБУ и Минина одному Богу известно.
Значит надо приспосабливаться к таким низинам. К высотам то привыкала промышленность и втянулись.
"The quieter you become, the more you are able to hear"