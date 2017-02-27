Додано: Чет 02 січ, 2020 18:57

Держбюджет-2019 зведений з дефіцитом в понад 70 мільярдів гривень – Мінфін



Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.



Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби (ДКСУ).



Повідомляється, що зокрема дефіцит загального фонду Державного бюджету був в межах планового показника у 69 млрд грн.



Дефіцит держбюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації становили лише 0,5 млрд грн.



За результатами року доходи загального фонду державного бюджету зросли на 5,5% р/р до 879,8 млрд грн.



Доходи загального фонду державного бюджету від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,9% р/р до 110 млрд грн і перевищили план на 3,6% через вищі темпи зростання середньої заробітної плати, ніж було враховано в бюджеті.



Ліпші фінансові результати підприємств сприяли зростанню надходжень від податку на прибуток підприємств (ПнПП) на 11,8% р/р до 107,1 млрд грн, що на 12,1% більше за план.



Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 950,7 млрд грн, що на 3,2% менше за планові показники.



Водночас нижчими за планові було обслуговування державного бюджету внаслідок міцнішої гривні та ефективного управління боргом Мінфіном, зокрема більш стрімкого зниження дохідності за запозиченнями (загальна економія включно зі змінами до ДБ 2019 становила 25,3 млрд грн порівняно з початковим планом на 2019 рік: зокрема 21,6 млрд грн, врахованих в змінах, та ще додатково 3,7 млрд грн після змін).