antey1969 написав:При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть.
Не говорите штампами безмозглых прикормленых псевдоэкспертов из зомбоящика.
Гривну баба 200 и её патрон провёли хуже дефолтного девала с 8-ми до 28-ми,это сильно помогло производству?
Нужны инвестиции,нужны прорывы в технологиях и импортозамещение,сначала просто примитивного ширпотреба,нужны дешёвые и длинные деньги,а вы подпеваете прихлебателям-говорящим головам олигархов,которые захватили металлургические кормушки и благополучно их угрохали за 28 лет,а теперь им видите не нравится курс 24,а курс 8 нравился при чивокуне и они даже не вякали?
Пусть внедряют новые технологии,ВКЛАДЫВАЮТ в производство,а то выходит у амеров и немцев с итальянцами почти такая же себестоимость как и в разграбленной Украине,в чём секрет,там что рабам вообще не платят или можно весь оборот через Кипр провести?
Задумайтесь,а потом уже разносите бред от одного системного капитал менеджера,которого просто немножко отодвинули от петиной кормушки(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Libo написав:Как и предполагалось, рекорды и ралли на рынках продолжились и в новом году. Надеемся, что так будет и на протяжении всего года.
S&P 500 hits record as Wall Street’s monster 2019 rally extends into the new year
The Next Recession Will Destroy Millennials Millennials are already in debt and without savings. After the next downturn, they’ll be in even bigger trouble.
Кто такие миллениалы? Это поколение Y. А кто такие поколение Y? Это те, кто в 90-е были детьми и подростками и вступили во взрослую жизнь на изломе тысячелетий (возраст 23-38 лет).Т.е. это люди, которые уже выучились и некоторые уже оттрудились почти 20 лет. Как они живут в Америке? Докладываю. 70% миллениалов имеют сберегательные счета в банках (как у вас депозит) и 58% из них на счету менее $5,000. Медийный доход домохозяйства миллениалов составляет $69,000 в год. Средний кредитный рейтинг миллениалов 661, а средний по стране 701, что означает можно еще грести и грести кредиты. В среднем миллениал имеет кредитную задолженность на сумму $27,900 ( без учета моргиджа), что не является проблемой. Треть годового дохода при мизерном американском проценте. Дома есть, машины есть, зачем копить? Хочется гулять, зажигать, путешествовать, модно одеваться, чпокаться, размножаться. На пенсию собираются копить потом. Всё как у вас. Только там пенсия достойная и медобслуживание на пенсии бесплатное.