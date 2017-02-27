Додано: Чет 02 січ, 2020 20:44

greenozon написав: Libo написав: Как и предполагалось, рекорды и ралли на рынках продолжились и в новом году.

Надеемся, что так будет и на протяжении всего года.



S&P 500 hits record as Wall Street’s monster 2019 rally extends into the new year Как и предполагалось, рекорды и ралли на рынках продолжились и в новом году.Надеемся, что так будет и на протяжении всего года.



The Next Recession Will Destroy Millennials

Millennials are already in debt and without savings. After the next downturn, they’ll be in even bigger trouble.



The Next Recession Will Destroy MillennialsMillennials are already in debt and without savings. After the next downturn, they’ll be in even bigger trouble.

Кто такие миллениалы?Это поколение Y.А кто такие поколение Y?Это те, кто в 90-е были детьми и подростками и вступили во взрослую жизнь на изломе тысячелетий (возраст 23-38 лет).Т.е. это люди, которые уже выучились и некоторые уже оттрудились почти 20 лет.Как они живут в Америке?Докладываю.70% миллениалов имеют сберегательные счета в банках (как у вас депозит) и 58% из них на счету менее $5,000.Медийный доход домохозяйства миллениалов составляет $69,000 в год.Средний кредитный рейтинг миллениалов 661, а средний по стране 701, что означает можно еще грести и грести кредиты.В среднем миллениал имеет кредитную задолженность на сумму $27,900 ( без учета моргиджа), что не является проблемой. Треть годового дохода при мизерном американском проценте.Дома есть, машины есть, зачем копить? Хочется гулять, зажигать, путешествовать, модно одеваться, чпокаться, размножаться. На пенсию собираются копить потом. Всё как у вас. Только там пенсия достойная и медобслуживание на пенсии бесплатное.