Додано: Чет 02 січ, 2020 19:48

antey1969 написав: При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть.

При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть.

Не говорите штампами безмозглых прикормленых псевдоэкспертов из зомбоящика.Гривну баба 200 и её патрон провёли хуже дефолтного девала с 8-ми до 28-ми,это сильно помогло производству?Нужны инвестиции,нужны прорывы в технологиях и импортозамещение,сначала просто примитивного ширпотреба,нужны дешёвые и длинные деньги,а вы подпеваете прихлебателям-говорящим головам олигархов,которые захватили металлургические кормушки и благополучно их угрохали за 28 лет,а теперь им видите не нравится курс 24,а курс 8 нравился при чивокуне и они даже не вякали?Пусть внедряют новые технологии,ВКЛАДЫВАЮТ в производство,а то выходит у амеров и немцев с итальянцами почти такая же себестоимость как и в разграбленной Украине,в чём секрет,там что рабам вообще не платят или можно весь оборот через Кипр провести?Задумайтесь,а потом уже разносите бред от одного системного капитал менеджера,которого просто немножко отодвинули от петиной кормушки(((