antey1969 написав:При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть.
Не говорите штампами безмозглых прикормленых псевдоэкспертов из зомбоящика.
Гривну баба 200 и её патрон провёли хуже дефолтного девала с 8-ми до 28-ми,это сильно помогло производству?
Нужны инвестиции,нужны прорывы в технологиях и импортозамещение,сначала просто примитивного ширпотреба,нужны дешёвые и длинные деньги,а вы подпеваете прихлебателям-говорящим головам олигархов,которые захватили металлургические кормушки и благополучно их угрохали за 28 лет,а теперь им видите не нравится курс 24,а курс 8 нравился при чивокуне и они даже не вякали?
Пусть внедряют новые технологии,ВКЛАДЫВАЮТ в производство,а то выходит у амеров и немцев с итальянцами почти такая же себестоимость как и в разграбленной Украине,в чём секрет,там что рабам вообще не платят или можно весь оборот через Кипр провести?
Задумайтесь,а потом уже разносите бред от одного системного капитал менеджера,которого просто немножко отодвинули от петиной кормушки(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
.........Невеликі китайські банки пропонують клієнтам бонус у вигляді безкоштовної свинини.Як винагороду за депозит від 10 тис. юанів (близько $1400) або більше банки пропонують потенційним вкладникам отримати від 0,5 кг до декількох кілограмів свинини безкоштовно залежно від суми та строку вкладу......
А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))
Неизбежность продления транзита на достаточно выгодных Украине условиях была заложена целой системой мер, предпринятых США и ЕС за последние примерно лет 5. Там все было настолько железобетонно, что даже Зеленский не смог существенно испортить. Так что, этот фактор свое влияние на рынок оказал уже давно, задолго до формального подписания контракта.
Автор77 написав:Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими
Похоже, уже стали более дорогими. Только что сдавал на "горячку" показатели газа, декабрьский тариф 6-31 (это уже с транспортировкой). Январский - 6-91, но без транспортировки, сколько там точно транспорт они еще не высчитали, наверное все вместе чуть меньше 8 грн. А балаболили знатно ,что мол разберутся с прозрачностью и обоснованностью.
Не в цене естественно дело,
Дело всегда в цене - газа, доллара, проститутки.
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