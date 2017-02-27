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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3336333733383339>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:48

  antey1969 написав:При дальнейшем укрепляже гривны все производство, и так дышащее через раз, грустно постукивая колесами по рельсам ревальвации, прокатится прямиком в пропасть.


Не говорите штампами безмозглых прикормленых псевдоэкспертов из зомбоящика.

Гривну баба 200 и её патрон провёли хуже дефолтного девала с 8-ми до 28-ми,это сильно помогло производству? :lol:

Нужны инвестиции,нужны прорывы в технологиях и импортозамещение,сначала просто примитивного ширпотреба,нужны дешёвые и длинные деньги,а вы подпеваете прихлебателям-говорящим головам олигархов,которые захватили металлургические кормушки и благополучно их угрохали за 28 лет,а теперь им видите не нравится курс 24,а курс 8 нравился при чивокуне и они даже не вякали?

Пусть внедряют новые технологии,ВКЛАДЫВАЮТ в производство,а то выходит у амеров и немцев с итальянцами почти такая же себестоимость как и в разграбленной Украине,в чём секрет,там что рабам вообще не платят или можно весь оборот через Кипр провести?

Задумайтесь,а потом уже разносите бред от одного системного капитал менеджера,которого просто немножко отодвинули от петиной кормушки(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:51

  Pupsik написав:Міняйло припадає потроху - відчуває наближення чотирнадцятого січня :)


Простите а что 14-го?

У вас день рождения или как,я что-то важное пропустил?

Или просто закончится ваш годовой депо и вы будете крутить дули обменкам: мол не получите мою гривну,если не будете продавать валюту по сладкому курсу? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:27

  somilitark написав:
  Pupsik написав:Міняйло припадає потроху - відчуває наближення чотирнадцятого січня :)


Простите а что 14-го?

У вас день рождения или как,я что-то важное пропустил?

Или просто закончится ваш годовой депо и вы будете крутить дули обменкам: мол не получите мою гривну,если не будете продавать валюту по сладкому курсу? :mrgreen:


Нерезиденти притопають...
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioni ... 1tu-s2XxbM
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

всем добрый вечер, загончик еще один ждать, или завтра выходить в гривну?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:33

  Andrew_ написав:всем добрый вечер, загончик еще один ждать, или завтра выходить в гривну?

цель нбу - 24,5 на мб, а теперь ответьте на свой вопрос...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46257 ... yj-depozyt


К сведению украинских торговцев ценными бумагами,

при разработке стратегии продаж ОВГЗ на 2020-й:


.........Невеликі китайські банки пропонують клієнтам бонус у вигляді безкоштовної свинини.Як винагороду за депозит від 10 тис. юанів (близько $1400) або більше банки пропонують потенційним вкладникам отримати від 0,5 кг до декількох кілограмів свинини безкоштовно залежно від суми та строку вкладу......
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:47

  edvardd написав:
  Andrew_ написав:всем добрый вечер, загончик еще один ждать, или завтра выходить в гривну?

цель нбу - 24,5 на мб, а теперь ответьте на свой вопрос...

Це ціль на коли? І звідки у вас такі дані?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Автор77-8 НЕ МАЛОСЛОВНЫХ СООБЩЕНИЙ
somilitark-11 СООБЩЕНИЙ...
...ЗА ДЕНЬ .

*** ....к детям сходите ,деньги в подвале пересчитайте ,.....капельницу в конце концов , ну нудноооооо от прочитанного.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:48

  somilitark написав:.

А вот фактор продолжения транзита все обвалисты дружно не заметили,сдаётся мне для доллароматрасников приготовлены очередные полгода,а может и год позора)))


Неизбежность продления транзита на достаточно выгодных Украине условиях была заложена целой системой мер, предпринятых США и ЕС за последние примерно лет 5. Там все было настолько железобетонно, что даже Зеленский не смог существенно испортить.
Так что, этот фактор свое влияние на рынок оказал уже давно, задолго до формального подписания контракта.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:49

  Автор77 написав:Комунальні послуги у Києві з травня стануть дорожчими

Похоже, уже стали более дорогими.
Только что сдавал на "горячку" показатели газа, декабрьский тариф 6-31 (это уже с транспортировкой).
Январский - 6-91, но без транспортировки, сколько там точно транспорт они еще не высчитали, наверное все вместе чуть меньше 8 грн.
А балаболили знатно ,что мол разберутся с прозрачностью и обоснованностью.

Не в цене естественно дело,

Дело всегда в цене - газа, доллара, проститутки.
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