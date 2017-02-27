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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:54
холява написав:
Автор77-8 НЕ МАЛОСЛОВНЫХ СООБЩЕНИЙ
somilitark-11 СООБЩЕНИЙ...
...ЗА ДЕНЬ .
*** ....к детям сходите ,деньги в подвале пересчитайте ,.....капельницу в конце концов , ну нудноооооо от прочитанного.
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:05
Libo написав:
Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Очередной раз показал свою невежественность!
Получили бы они если бы все продали и оказались в деньгах. Вот только кому они их продадут одномоментно? Пока они наслаждаться могут этими виртуальными циферками, которые как распухли, так и усохнуть могут на такую же сумму!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19
дарий написав:
Кверти, шо Вам сказать?
- Не заморачивайтесь, когда ОН ходит в туалет
-Не слухайте знайомих дружини
Та и хлам в Страну не завозите (тем паче на крузере....)
Весь хлам вже роздарений і розцяцькований на туях і ялинках, зробив красиву новорічну ілюмінацію, ну а продуктовий випитий і спожитий... Правда ще залишилося на Різдво! А на Крузері саме й завозити! В багажнику місця завались... На те він і закордон, що там щось брати, сюди завозити! Ще й встигаю якийсь день-два в Берегово в термальних джерелах кістки погріти!
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:23
komp написав: Libo написав:
Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн.
Эти все $17 трлн. достались инвесторам в акции.
Уточняю, это инвесторы не наспекулировали эту сумму. Это они просто получили за простое пассивное владение акциями в течение года. Плюс ещё дивиденды 2-4% от стоимости акций.
А суммарная стоимость акций сейчас уже превысила $85 трлн.
Вот в чем надо хранить свой капитал.
Очередной раз показал свою невежественность!
Получили бы они если бы все продали и оказались в деньгах. Вот только кому они их продадут одномоментно? Пока они наслаждаться могут этими виртуальными циферками, которые как распухли, так и усохнуть могут на такую же сумму!
Ну если бы все домовладельцы Украины одновременно выставили на продажу свои квартиры и дома, то хонка в Межгорье стоила бы бутылку водки, а твоя квартира четвертинку соленого огурца. Но жизнь продолжается. И столько чудес в ней совершается.
Фантазировать и гипотезировать на абстрактные темы не имеет практического смысла.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:38
Libo
Было время когда каждый владелец киевского хруща себя уже чуть не миллионером считал, а потом нежданчик...
Я тебе говорю о твоих словах "получили"...
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